Fik hård dom på tv: - Det var skræmmende

'Fede forhold'-deltageren Mikkel Rasmussen fortæller, at han først tog sin sukkersyge alvorligt efter en kontant melding fra lægen

Mikkel Rasmussen fik klar besked af lægen i onsdagens udgave af 'Fede forhold' på DR.

I lang tid havde han ignoreret sin sukkersyge, og under et sundhedstjek gik alvoren op for ham.

- Normalt blodsukker ligger i 30'erne. For folk med sukkersyge er grænsen 48. Og du ligger på 105, og det er alt, alt for højt. Det er ikke for sjov, lyder lægens kontante besked til Mikkel.

Hun forklarer ham, at der er stor risiko for senfølger i form af problemer med synet, nyrerne og sygdom i nerveenderne.

- Den akutte fare er, at du kan få syreforgiftning, som i værste fald kan koste dig livet.

Ville skåne kæresten

Til Ekstra Bladet fortæller Mikkel Rasmussen, at det barske lægetjek var en 'øjenåbner' for ham.

- Jeg havde holdt min sukkersyge lidt hemmelig for min kæreste, og hun sad jo sammen med mig under tjekket og blev bekymret. Det var skræmmende. Jeg vidste godt, det var galt, men ikke at det var så galt.

Det er seks år siden, Mikkel Rasmussen fik konstateret sukkersyge, da han blev indlagt på hospitalet 1. januar 2017. Men siden da har han prøvet at flygte fra sygdommen, som han ikke kunne forene sig med.

- Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte spise dit og dat, og der fik jeg det sådan 'folk skal ikke bestemme, hvad jeg skal spise', så jeg gjorde bare, som jeg havde lyst til, siger han og fortsætter med at forklare sin flugt fra sygdommen:

- Jeg tror, jeg blev frustreret. Hvorfor lige mig? Sådan har jeg tænkt, siden jeg fik det. Det er jo både en kost- og hverdagsomlægning. Det er hele ens hverdag, der bliver rykket rundt. Så jeg har lagde det til side og tænkte 'det går sgu nok'.

Mikkel danner par med Line, der er berørt af, at han har forsøgt at glemme sin sygdom. Foto: STV/BBC Studios Nordic/DR

Tjekker blodsukker ti gange om dagen

Men selvom beskeden fra lægen var hård og kontant, så er Mikkel Rasmussen ikke i tvivl om, at det var nødvendigt for, at han kunne tage sin sygdom alvorlig.

- Uden den melding var jeg nok bare kørt videre og endt med at ryge på hospitalet. Jeg tænkte, 'nu er det nu, ellers tager det her livet af mig'.

I dag har Mikkel Rasmussen da også fået godt tag på sin sukkersyge. Han tager al sin medicin, og hans tal er blevet markant bedre.

- Før tjekkede jeg måske mit blodsukker to gange om dagen. Og nu er vi oppe på ti, så jeg holder det stabilt det meste af dagen. Og vi er jo begyndt at spise sundere. Det har haft rigtig god indvirkning på mine tal, så der nu er dage, hvor jeg slet ikke behøver tage insulin til min mad, siger han og fortsætter:

- Min energi og mit overskud er også meget bedre. Nu kan jeg stå ud af sengen uden hovedpine og kvalme.

Hvordan det går for Mikkel og hans partner, Line, kan du se i 'Fede forhold' på DR1 og på DR TV hver onsdag.

