Fik ikke 'den bestilte vare': TV 2 ændrede reglerne

Martin fik ændret reglerne for, hvordan man skal præsentere sig selv, når man forsøger at fange landmændenes opmærksomhed i 'Landmand søger kærlighed'

Det skabte røre i den danske tv-andedam, da landmanden Martin i programmet 'Landmand søger kærlighed' i 2018 fortalte Lene Beier, at han 'ikke havde fået den vare, han havde bestilt', da han mødtes med de kvinder, han havde udvalgt.

Problemet opstod, da den ene kvinde dukkede op med kort, rødt hår, og det billede hun havde sendt til Martin var ti år gammelt med en helt anden frisure.

- For at sige det på sønderjysk, så er det ikke den vare, jeg har bestilt, lød det fra landmanden.

I programmet 'Du så os date på tv' fortæller redaktionschef på programmet, Mette Lisberg, om, at de i momentet ikke var helt med på Martins beslutning, men at de senere endte med at en radikal beslutning.

- Vi gav Martin ret i, at det er svært, hvis man kun har et billede og et brev og vælge ud fra, lyder det.

I den optimale verden fik man ifølge redaktionschefen et billede, der rent faktisk lignede den person, man var.

- Man vil jo gerne have, at billeder er så realistiske og vellignende, som de kan være og ikke ti år gamle og med filter på.

Nu skal kroppen med

Derfor betød Martins kritik også, at programmet ændrede reglerne for, hvilke billeder der måtte sendes ind.

- Efterfølgende begyndte vi faktisk at sige til dem, der sendte ind, at man skulle tage et billede af ansigtet tæt på og et af hele kroppen, så man kan se, hvordan man ser ud, fortæller Mette Lisberg og fortsætter:

- Så det startede faktisk en rigtig god debat, og det startede også en rigtig god debat på redaktionen. Men jeg synes også, han var lidt hård, men det var en god snak at tage.

