Fik kvalme: - Det var for meget

Freja Kirk og Claudia Rex taler om et løft, der blev 'for meget'.

Da sanger Freja Kirk fredag aften indtog dansegulvet sammen med sin partner Claudia Rex, lagde hun ikke skjul på, at det har været en hård uge for parret, der sidste fredag klarede sig videre i konkurrencen på et hængende hår efter en dramatisk omdans.

I et videoindslag forud for parrets samba, fortalte Freja Kirk mere om, hvad det var, der havde gået hende på.

- Vi kom lidt skævt i gang i søndags, lød det fra Freja Kirk, der fortalte, at det handlede om et bestemt trin, der var planlagt i parrets samba, hvor Freja Kirk skulle smide sit ben op på Claudia Rex.

- Det er for akavet. Det er et pige-move det her. Det kan jeg seriøst ikke. Det bliver for feminint. Så medmindre du koreograferer det maskulint, for hvis jeg skal hænge på dig, det er allerede der... Jeg kan mærke, jeg får kvalme, sagde Freja Kirk henvendt til sin partner Claudia Rex.

- Det er også fordi, jeg står midt i nogle kønsidentitets-issues, som jeg ikke har fundet mig til rette i, sagde hun videre.

Parret var meget lettede, da det stod klart, at de var direkte videre i 'Vild med dans'. Foto: Anthon Unger

Grænseoverskridende

Efter fredagens afgørelse, hvor parret klarede sig direkte videre til næste fredag, satte Freja Kirk flere ord på den hårde danseuge, der for parret nu er gået.

- Der var lige lidt personlige bump, vi lige skulle over. Der var nogle grænser, der blev overtrådt. Så tog vi en pause og fik snakket ud, og så har vi været lidt kede af det på skift, og så har vi fundet ud af det, lød det fra Freja Kirk, der blev suppleret af sin partner:

- Det har været en hård uge for os begge to, lød det fra Claudia Rex.

Parret fik ros for deres samba. Foto: Anthon Unger

Det var trickeren

Ifølge Freja Kirk var det især det løft, Claudia Rex havde planlagt i dansen, som var for grænseoverskridende for hende.

- Det var det her løft, som bare var trickeren for mig, og som gjorde, at alle følelserne kom op. Der var lige en blokade. Det blev alt for feminint. Det var for meget, og det var den forkerte rolle i forhold til, hvordan jeg føler mig selv, sagde hun og fortsætter:

- Men jeg synes, vi er landet et godt sted, og vi har fået sat ord på, hvad vi skal, og hvad vi ikke skal. Så vi er blevet stærkere, og det er vi rigtig glade for.

Parret åndede lettede op, da de ikke endte i farezonen igen. Foto: Anthon Unger

Nu er parret mere end klar til at stå på 'Vild med dans'-scenen endnu engang på næste fredag.

- Vi har det virkelig godt. Det var en kæmpe forløsning at gå videre. Ovenpå sidste fredag var det fantastisk, og vi havde bare brug for lidt medgang, lød det fra Freja Kirk.

- Og nu er vi mega klar til en ny uge, supplerede Claudia Rex.

Foto: Anthon Unger

