Fik million-investering i 'Løvens hule': Vrede kunder klager

I 2019 gik iværksætter Kristoffer Hjerrild glad og tilfreds hjem med en investering fra løverne Mia Wagner og Jan Lehrmann på 1,2 millioner kroner til sin virksomhed L'Amourbox, efter han havde medvirket i 'Løvens Hule' på DR1.

Siden fortalte iværksætteren, der i sin virksomhed sælger erotisk legetøj på abonnementsbasis, at han havde købt de to løver ud igen, og at det gik strålende for virksomheden.

Men siden da er der kommet en streg i regningen. I øjeblikket er L'Amourbox nemlig blevet kontaktet af en række utilfredse kunder, der henvender sig, fordi de har oplevet dårlig service eller ikke har modtaget deres varer den seneste tid.

L'Amourbox fik hele 12 millioner kroner i 'Løvens Hule'. Foto: DR

En af dem er 27-årige Malene, som Ekstra Bladet har været i kontakt med.

- Jeg fik et abonnement til L'Amourbox i julegave af min kæreste, og det blev jeg jo rigtig glad for. Men det var så meningen, at jeg skulle få min første pakke første februar, men den kom ikke, siger hun og fortsætter:

- Til at starte med tænkte jeg, at der måtte være tale om en fejl, men så talte jeg med min roommate, som også har abonnement, og hun havde heller ikke fået noget, siger hun.

Intet svar

Derfor tog Malene kontakt til L'Amourbox, men ifølge hende fik hun intet svar.

- Jeg har skrevet til dem igen og igen, men jeg fik intet svar. Først da jeg begyndte at anmelde dem negativt på Trustpilot og gå ud og fortælle om dem på Instagram, begyndte de at svare mig. Jeg undrede mig over, at det åbenbart var det, der skulle til. De tog det først seriøst, da jeg gik offentligt med det, og de kunne mærke, at det virkelig brændte på.

Ifølge Malene føler hun sig derfor godt og grundigt snydt af virksomheden.

- Jeg får jo den tanke, at de er ved at være på røven og derfor begynder at snyde folk. Man kan jo også læse på Trustpilot, at flere har oplevet, at de afmelder deres abonnement, men bliver ved med at blive trukket for penge. Derfor har jeg været inde og blokere deres betaling, og jeg har meldt mig ud.

I det nyeste regnskab fra regnskabsåret 2019 har virksomheden da også indberettet et negativt årsresultat på -940.926 kroner, mens det af ledelsesberetningen fremgår, at årets resultat 'anses for at være utilfredsstillende', idet virksomheden har tabt mere end halvdelen af kapitalen.

På Trustpilot fortæller en række kunder ligeledes om lignende oplevelser som Malenes.

Anmeldelser på Trustpilot 'Har ikke modtaget nogen box fra februar, men de trak da pengene til tiden. Heller ikke hørt tilbage fra dem', skriver en.



'Jeg har fået min bank til at blokere dem nu, siden de ingen kvaler har med at hæve penge.

og overvejer kraftigt at melde dem til Forbrugerklagenævnet', lyder det fra en anden. 'Jeg bestilte min pakke d. 20/01/2021 med 2-5 dages levering, hvor pengene trækkes allerede dagen efter. Det er 12 hverdage siden, og jeg har stadig ikke modtaget min pakke, og det er bestemt ikke i orden at trække pengene, inden man sender en pakke. Jeg har forgæves forsøgt at skrive til dem, men uden at få et svar. Bring har imellem tabt pakken, så nu venter jeg svar på en reklamation. Jeg har derfor også forsøgt at afmelde mig, men det har jeg heller ikke fået svar på endnu. Jeg håber godt nok, at deres kundeservice stepper op', lyder det fra en tredje. 'Man skulle tro at det er var en fup virksomhed.. Pengene er trukket for 14 dage siden, men jeg har stadig ikke set skyggen af nogen box. Jeg havde kontakt med en medarbejder samme dag, som jeg havde bestilt og blev her lovet at boxen var ved at blive pakket og sendt, men efterfølgende er der ingen respons på hverken livechat eller over mail!! Min opsigelses mail bliver heller ikke besvaret!! Føj i burde have dårlig smag i munden!', lyder det fra en fjerde, mens en femte blandt andet skriver: 'Totalt fup firma! Seriøst for ringe!!!!' 'Virkelig en rædsel !! Bestilte en kasse for et år siden, den ankom ikke, først efter at jeg officielt havde lagt en klage på internettet, fik jeg et anstændigt svar, der var ikke noget svar på tidligere beskeder til virksomheden selv. Afmeldte straks mit abonnement. Dette blev også bekræftet. I mellemtiden har de allerede samlet et beløb fra min konto tre gange, som jeg hver gang har vendt. Sendt en mail hver gang, og få ingen undskyldninger, men kun en, den er nu annulleret ... Men i sidste uge modtog en anden besked fra et postfirma, at en pakke vil blive sendt af dem. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal gøre for at stoppe denne forretning! Derfor denne anmeldelse. Måske får jeg en anstændig løsning fra dem på denne måde', lyder det ligeledes på Trustpilot. Vis mere Luk

Har været bagefter

Ekstra Bladet har forsøgt at få et telefonisk interview med virksomheden, men her har ingen taget telefonen.

Via deres kundeservice oplyser L'Amourbox dog til Ekstra Bladet, at de den seneste tid rigtig nok har haft problemer med deres levering.

'Ja, det er rigtigt, at vi har været lidt bagefter de sidste 2-3 uger, da vi har fået rigtig mange nye medlemmer, så det har været svært for os at følge med, og samtidig er vi ved at flytte lager, som har gjort, at vi har oplevet nogle fejl og forsinkelser, desværre', lyder det i mailen.

'Dog har vi sat ekstra mand ind for at hente ind på det tabte', lyder det videre.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra virksomhedens ejer, Kristoffer Hjerrild. Han henviser til en kommentar på LinkedIn, hvor han påpeger, at han ikke er enig i Ekstra Bladets udlægning.

Han henleder opmærksomheden på, at der på Trustpilot også er en lang række positive anmeldelser af L'Amourbox.

