Fik millioner i 'Løvens Hule': Nu er de konkurs

Pengene sad løst på Jacob Risgaard og Jan Lehrmann, da virksomheden Maistic Bio Group i 2019 troppede op i DR-programmet 'Løvens Hule.'

Det var Maistic Bio Groups idé om plastfrie hverdagsprodukter, der fik de to 'løver' til tilsammen at kaste 1,9 millioner kroner ind i virksomheden.

Planerne var store. Virksomheden skulle derudad. Ud på nye markeder og til flere forhandlere. Men det var midlertidig ikke der, det endte.

For Maistic Bio Group, hvis formål var at 'sælge, udvikle og udbrede Bio produkter', er nu under konkursbegæring, fremgår det af Statstidende.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Jan Lehrmann kastede penge i 'Maistic Bio Group' Foto: Per Arnesen

Der var ellers millioner nok at arbejde med for Maistic Bio Group. Foruden de 1,9 millioner kroner, som Jan Lehrmann og Jacob Risgaard skød i virksomheden, kom et lån fra Vækstfonden på tre millioner kroner.

Annonce:

Millioner

SN.dk har rakt ud til stifter og direktør, Brian Bouet Smith, som i et skriftlig svar bekræfter, at det er korrekt, at virksomheden har indgivet en konkursbegæring.

'Det er desværre korrekt, at Maistic har måttet indgive konkursbegæring forleden. Det er vores håb, at virksomheden på den ene eller anden vis kan drives videre, og det er vi med kurator i fuld gang med at afsøge mulighederne for i både ind- og udland' lyder det i det skriftlige svar fra Brian Bouet Smith, der peger på, at det er 'forskellige forhold', der har sat virksomheden i den her situation.

Jacob Risgaard og Jan Lehrmann fratrådte i 2020.