Fik millioner på DR: - Mega angstprovokerende

Jacob Risgaard kastede sig ind i hotelbranchen, da han i torsdagens afsnit af 'Løvens hule' investerede i det nordjyske spa- og wellness-sted Hotel Viking.

Coolshop-ejeren - og de andre løver - var imponerede af det pitch, som hotelejer Brian Fabricius og hans salg- og marketingchef, John Olesen, havde leveret, og han endte med at smide 2,5 millioner kroner for at modtage 25 procent af hotellet.

- Det var mega fedt, og det var mega angstprovokerende, siger Brian til Ekstra Bladet om deltagelsen og fortsætter:

- Det her er jo også mit barndomshjem, så for mig var det ikke kun en forretning, som er det, mange kommer ind og pitcher. Det her var en forretning, som jeg rent bogstaveligt talt var vokset op i, så det var svært ikke at have nerver på.

Brian Fabricius købte Viking Hotel i 2015, efter hans forældre havde drevet det, siden de overtog det i 1982.

- Så jeg har boet her hele mit liv, og jeg tænkte da lidt, om jeg havde stirret mig blind på det hele, og nu skulle jeg ind og fortælle om det hele foran nogle af Danmarks bedste forretningsfolk, som pludselig skulle se på virksomheden med helt andre briller, siger han.

Det hele gik dog godt, og det var med både ros og penge, at de to Hotel Viking-repræsentanter forlod studiet efter optagelserne.

Investerede millioner med hjertet Der var ingen tvivl om, at Jacob Risgaard også havde hjertet med, da han valgte at smide penge efter hotellet i DR1-programmet. - Som barn cyklede jeg forbi, da jeg boede på børnehjem, og så alle de store, flotte biler, som holdt ude foran Hotel Viking, mens folk sad derinde og spiste lækre middage. Jeg stod nærmest derude som den lille pige med svovlstikkerne og kiggede ind. Og nu ... nu sidder jeg her i stolen og har mulighed for at købe mig ind i den virksomhed, sagde Jacob Risgaard i programmet, inden han lagde buddet. Brian Fabricius og John Olesen imponerede Jacob Risgaard i torsdagens afsnit. Foto: Mads Topp Sørensen Det indrømmer han også i en pressemeddelelse efter investeringen, hvor han dog også understreger, at han selvfølgelig også forventer at tjene penge. - Selvfølgelig går jeg med, fordi jeg tror på, at det kan blive en endnu bedre forretning, end det allerede er. Men det er også en investering med hjertet, for det er en arbejdsplads i Sæby, hvor mere end 70 medarbejdere er beskæftiget i højsæsonen, siger han og fortsætter: - Det skal vi værne om, og jeg er helt sikker på, at Coolshops mange gæster, og hotellets mange besøgende fra Norge og Sverige kan være med til at cementere positionen som et af Danmarks bedste luksus- og spahoteller, fortsætter Jacob Risgaard. Vis mere Luk

Pengene betyder ikke noget

Han glæder sig over at have fået Jacob Risgaard med ombord, og rigmanden har sammen med sit hold allerede gjort en forskel på det nordjyske hotel - også selvom Brian måtte gå noget på kompromis med værdiansættelsen, han i første omgang kom i studiet med.

- Det betyder ikke noget for mig - forstået på den måde, at det, som han kan bidrage med, er mere værd end pengene. Dermed ikke sagt, at han kunne have fået det gratis, griner Brian og fortsætter:

- Men jeg har den holdning, at nu har jeg 75 procent af noget, der har potentiale til at blive en kæmpesucces med hans hjælp, mens jeg før havde 100 procent ejerskab af noget, der kunne være rigtig godt, siger han.

Brian Fabricius havde taget hotellets salg- og marketingchef, John Olesen, med i studiet. Foto: Per Arnesen/DR

Brian fortæller, at han i studiet også tænkte, at han ved at afgive 25 procent af selskabet også kunne få mere hjælp fra Jacob Risgaard, end hvis Coolshop-ejeren blot havde ti procent. Og løven og hans team har i den grad levet op til Hotel Viking-ejerens forventninger.

Også personligt har løven imponeret i stor stil i en tid, der har været hård for hotelbranchen og også Brian personligt.

- Han har været med til at gøre sådan, at jeg kan sove godt om natten. Mine forældre købte hotellet i 1982, og jeg købte det af dem i 2015. Jeg har haft flere lukkedage i foråret 2020, end de havde fra 1982 til 2015. Så for mig er det hotel en stor del af min identitet, som nu er blevet sat på pause.

- Og der må jeg sige, at Jacob har været god til de aftener, hvor jeg bare har haft brug for en snak. Selvom han er en travl mand tager han sig tiden til det, uanset om det har været tre minutter eller et kvarter, så har han været der, siger han.

