Fik millioninvestering: - Jeg var ikke helt tilfreds

I torsdagens afsnit af 'Løvens Hule' på DR fangede Jakob Bording Andersens virksomhed A-View løvernes opmærksomhed.

Løverne var meget imponerede over direktørens evner og erfaring.

Det endte da også med, at både Jan Lehrmann, Christian Arnstedt og Jesper Buch var klar til at investere i modefirmaet.

- Det var en super oplevelse med nogle kompetente løver, der havde kompetente spørgsmål til mig, så det var en rar fornemmelse at være derinde, siger Jakob Bording Andersen til Ekstra Bladet, da vi fanger ham over telefonen.

Jakob Bording Andersen fra modeviksomheden A-View endte med at gå med Jan Lehrmanns tilbud. Foto: Per Arnesen/DR

Ingen af de tre var dog villige til at tilbyde det, direktøren af A-View ønskede sig.

- Det var dejligt, at der var stor interesse fra løverne, men jeg var jo ikke helt tilfreds med, det de tilbød. Jan Lehrmann har fået det til en god pris, siger den 54-årige direktør.

Massiv millionsucces: 'Løvens hule'-firma sætter ny rekord

God kemi

Efter en kort betænkningstid valgte A-View alligevel at takke ja til Jan Lehrmanns tilbud på 1 million kroner for 12,5 procent af virksomheden.

Selvom det ifølge Jakob Bording Andersen var en god pris, løven fik en del af hans virksomhed til, så er han glad for, at han tog imod tilbuddet.

- Aftalen har helt sikkert været det værd. Vi har på trods af corona nået vores målsætninger og tjent flere penge end det, vi forventede. Det er gået supergodt. Det var lige det, vi manglede at få sådan en som Jan med. Vi har en rigtig god kemi, siger Jakob Bording Andersen, der har store planer med firmaet i fremtiden.

Vanvittigt krav: - Vi fortryder ikke

- Vi er ambitiøse. Vi skal fordoble os inden for få år, hvor vi også skal blive en stor spiller i Europa, lyder det.

Har du tænkt over, hvordan optagelserne til 'Løvens hule' foregår, og hvor meget seerne ikke får lov til at se. Det kan du læse om her. (+)