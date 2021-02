Fik nok: Nu er han flyttet

Jerald fra The Kubrix gav det en chance at bo med pigerne fra gruppen, men måtte indse, at det ikke fungerede

19-årige Jerald 'Jerry' Baldemor gav det tre uger, inden han fik nok.

Når deltagerne samles i 'X Factor', kommer de fra nær og fjern, og det har været kutyme, at der derfor stilles en bolig til rådighed for dem, der behøver det.

Det er også tilfældet i år, hvor Jerald sammen med resten af gruppen The Kubrix er blevet installeret i et hus sammen med solisterne Nikoline og Lucca.

Det gør Jerry til ene hane i kurven, og da Ekstra Bladet taler med gruppen forud for fredagens liveshow, er der god stemning.

- Tja, jeg har det sgu fint med pigerne. Også Lucca og Nikoline. Jeg synes bare, de er så søde. Vi snakker også med dem, når vi spiser, og vi hygger med dem hele tiden. Intet usædvanligt, siger han, inden pressemedarbejderen på programmet gør ham opmærksom på, at det er ok at fortælle, hvad der virkelig er sket.

Han er flyttet fra resten.

- Ja ... Nu bor jeg så for mig selv, men jeg boede med pigerne i tre uger. Jeg er flyttet på hotel, siger han.

- Hvorfor er du flyttet på hotel?

- Fordi .., siger han, tager en indånding og fortsætter med et grin.

- Der er så mange piger i huset, og jeg er den eneste dreng. Jeg har det fint, men jeg mangler mit eget space. Det er mange mennesker og mange piger. Du kan nok forstå, hvordan det er.

The Kubrix flyver under Thomas Blachmans fane i 'X Factor'. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

De andre i gruppen reagerer da også med smil og grin på, at Jerald har fået nok af boligsituationen.

- Vi roder lidt i huset, og Jerry er lidt et ordensmenneske, så jeg tror, han er lidt træt af at rende rundt og stryge vores tøj, siger Emmely.

Ved bootcampen fik Thomas Blachman slået fast, at det er Jerry, der er stjernen, og at de andre måtte acceptere at træde et skridt tilbage. Sådan er virkeligheden ikke blevet, pointerer de alle seks og understreger, at de ikke blot er et pigekor.

- Vi har også snakket med Thomas (Blachman, red.) om, hvordan vi skal fremstå hver især. Vi vil gerne fremstå som individer - sammen. Det er Jerry, der er spot på, men vi piger står stadig individuelt. Vi er ikke blot et kirkekor, der står i baggrunden, understreger Rebecca.

