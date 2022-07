Fik takeaway fire gange om ugen: Har taget 25 kilo på

De var blot 17 og 21, da de mødte hinanden tilbage i 2013. Kærligheden var stor, men kroppene blev det også med tiden. Signe og Jesper, der for tiden er med i ’Fede forhold’ på DR1, har taget en god portion af de famøse kærestekilo på, mens de har været sammen.

Signe har taget 25 kilo på, mens Jesper har taget 15 kilo på.

I første program forklarer parret, at de da også har udviklet nogle usunde vaner. Som for eksempel lidt for meget takeaway – som parret i de dårlige periode får omkring fire gange om ugen.

- Det sker tit, når man lige er flyttet hjemmefra, at man måske bliver lidt doven, og vi var meget ude at spise, og der skulle også en masse slik til, når vi så film. Ligegyldigt hvilken dag på ugen, det var. Og den slags dårlige vaner vokser sig bare større og bliver dårligere og dårligere, forklarer Signe.

En ond cirkel

Parret fortæller, at de ekstra kilo gik ud over selvværdet og det daglige overskud.

Jesper betegner vanerne som en ond, negativ cirkel, der blev selvforstærkende.

- Man har ikke overskud til at bryde den, selvom man gerne ville. Så man fortsatte i cirklen, og det fik man så bare endnu mindre overskud af, siger han og bliver fulgt op af Signe.

- Og hvis man har haft en dårlig dag rent selvværdsmæssigt, så kunne det da også godt smitte af på stemningen derhjemme.

Hun understreger dog, at kærestekiloene ikke har haft betydning for parforholdet på det generelle plan, hvor de altid har haft det godt sammen.

Som en del af programmet blev parret bedt om at stå næsten nøgne foran hinanden uden at måtte sige et ord. Foto: Sanne Holmgaard Christophersen/STV/DR

Manglende sexlyst

I første afsnit bliver parret også bedt om at tage tøjet af for at stå og kigge på hinanden uden at sige noget.

Seancen leder til en ærlig snak, hvor Signe og Jesper sætter ord på den udvikling, deres respektive kroppe har undergået.

Begge kan selvsagt godt se forskel, og samtalen udvikler sig til en snak om den sexlyst, der ikke ligefrem dominerer i deres forhold.

- Hvis jeg ikke er tilfreds med det jeg ser i mit eget spejlbillede, kan det godt være, det har en indvirkning på min lyst, fortæller Jesper i programmet.

Han bliver dog kommet i møde af sin partner, der ikke tilskriver det manglende sexdrive de ekstra kilo.

- Jeg har nok altid haft mere lyst end dig, men jeg synes ikke din lyst er blevet mindre, bare fordi, vi er blevet større. Den har nok altid ligget lavt, lyder det fra Signe.

Og over for Ekstra Bladet fortæller Jesper også, at han håber, det kan blive aftabuiseret, at man måske ikke lige har lyst til sex konstant og hele tiden.

- Jeg har intet problem med at sige det højt. Jeg har andre behov, og andre ting jeg går op i. Og vi har været gode til at lave kompromiser, som man jo gør i forhold. Det skal slet ikke gøres til et problem til at starte med. Der er jo aldrig nogen i et parforhold, der er helt ens.

