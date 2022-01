Fik vendt op og ned på livet

Mille Dinesen er ikke gledet gennem tilværelsen.

Men det gør de færreste mennesker, mener skuespillerinden.

Og derfor vil mange måske kunne spejle sig selv i den situation, som hovedpersonen Maja oplever i den nye film 'Tag min hånd'.

En karakter, som Mille Dinesen spiller.

- Mange oplever jo at få revet fundamentet væk under sig, hvor man skal genfinde sig selv og få defineret sine værdier på ny, siger den 47-årige skuespillerinde og tilføjer:

- Og hvor man må frigøre sig fra det vante og finde en ny identitet.

Den romantiske komedie handler om lægen Maja, hvis mand, Claes, der spilles af Ulrich Thomsen, pludselig vil skilles.

Hele hendes verden flipper, og Maja, som normalt er et tryghedsmenneske, kæmper for at komme på benene igen, samtidig med at økonomien skranter, og teenagesønnen havner i problemer, og mens at hun får sig en ung elsker.

I virkeligheden er det et portræt af en kvinde, som må vende om på tilværelsen, mener Mille Dinesen.

En oplevelse, hun også selv kan spejle sig i.

Ramt af sygdom

I 2001 fik hun i en alder af 27 år konstateret sklerose. Selv om det ikke var en grundsikker diagnosticering, men lægernes bedste bud på, hvorfor hun oplevede en summen i benene, var ordene nok til at ændre hendes liv.

- Når man først har fået den besked af en mand i en hvid kittel, slipper man det aldrig. Det vendte op og ned på hele min livssituation, fortæller Mille Dinesen.

Beskeden førte til flere år med forsøg på at få sin krop i bedring - i en lidt for stærk grad, fortæller skuespilleren, som, når hun ser tilbage, mener, at hun i perioden lagde låg på sit liv.

Hun blev kontrolleret med sin mad og motion og levede generelt fanatisk, fortæller hun.

- På et tidspunkt måtte jeg finde balancen, så jeg kunne frigøre mig selv fra den kontrol.

Frem til nu har Mille Dinesen ikke mærket sygdommen. Og en skanning viste senere ingen tegn på sklerose.

Selv om det har været hårdt, er kriser generelt til for udvikling, mener hun.

Ny udfordring

Den nye film repræsenterer også en omstilling for Mille Dinesen rollemæssigt.

Gennem ti år har skuespilleren været ansigtet på den rapkæftede lærer Rita fra tv-serien af samme navn.

En rolle, som hun har nydt at spille. Men Mille Dinesen har også fundet glæde i at påtage sig helt nye gevandter som den kontrollerede læge Maja, der i sin karakter nærmest er den diametrale modsætning af Rita.

- Det var også en del af grunden til, at jeg sagde ja til rollen. Selvfølgelig vil jeg gerne give mig i kast med en anden psykologi, fordi det udfordrer skuespilleren i mig, fortæller hun.

'Tag min hånd' har premiere den 27. januar.

