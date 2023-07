Barbie-film får en afløser

Legetøjsfirmaet Mattel kan se pengene rulle ind på kontoen efter premieren på 'Barbie'-filmen.

Dukkefilmen med den langbenede 'model' er blevet en så overvældende succes, at Mattel naturligvis planlægger at få flere dukkefilm ud over rampen.

Barbie-filmen vil få en afløser - også fra Mattel. Foto: Warner Bros

Instruktøren Greta Gerwig fik sat Barbie på stjernehimlen - endnu en gang - og det er uimodståeligt for Mattel, som gerne ser flere succeser i samme genre, skriver Variety.

Derfor er blikket nu rettet mod Polly Pocket, og bladet skriver, at der allerede findes et manuskript til filmen. Dog er man ikke gået i gang med optagelser.

'Girls'-instruktøren Lena Dunham skal instruere filmen om Polly Pocket – som er et stykke legetøj bestående af bitte små dukker med en masse tilbehør i en lommeæske.

Hovedrollen i Polly Pocket-filmen skal spilles af Lily Collins fra tv-serien 'Emily in Paris'.

Barbie-filmen, som har haft en enorm budget bare på PR, og i Danmark solgte den flere billetter i løbet af sin åbnings-weekend end 'Indiana Jones'

Hovedrollen i 'Barbie' spilles af Margot Robbie, 33, som blandt andet er kendt fra den australske sæbeopera 'Neighbours.