Dansk fotograf misser Oscar

I kategorien bedste fotografering ved Oscar-uddelingen vinder Greig Fraser for 'Dune'. Danske Dan Laustsen var nomineret for sit arbejde på 'Nightmare Alley'

Anden gang var ikke lykkens gang for den danske fotograf Dan Laustsen ved årets oscaruddeling.

I kategorien Bedste Fotografering, hvor han var nomineret for sit arbejde på filmen "Nightmare Alley", gik statuetten som forventet til Greig Fraser.

Fraser har styret kameraet på storfilmen "Dune", der allerede har vundet flere priser ved oscaruddelingen i år.

Dan Laustsen var også nomineret tilbage i 2018 for "The Shape of Water".

Begge gange har han arbejdet sammen med instruktøren Guillermo del Toro.