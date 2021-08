Ellen Hillingsø: Derfor har jeg skrevet under

Sammen med 414 andre filmfolk har skuespilleren skrevet under på et brev, der skal give folk i filmbranchen bedre forhold

'Kære producenter. Vi skriver til jer, fordi vi er blevet opmærksomme på, at der stadig er nogle store problemer i vores allesammens elskede filmbranche'.

Sådan indleder 415 filmfolk et længere brev, hvor de gør opmærksom på en lang række ting, som de finder problematiske.

'Vi accepterer ikke vold – psykisk eller fysisk – chikane, mobning, trusler om at smadre nogens karriere eller andre bøllemetoder. Det er magtmisbrug og burde ikke finde sted i en tid, hvor #MeToo allerede længe har rullet ud over hele verden startende netop i filmbranchen. Alle os ansatte er sårbare, fordi så mange gerne vil ind i den her branche', står der i brevet, som både instruktører, sminkører, skuespiller og en række andre filmfolk har underskrevet.

Blandt underskriverne er en række kendte skuespillere som Bodil Jørgensen, Birgitte Raaberg, Laura Bach, Martin Greis-Rosenthal og Ellen Hillingsø, og 54-årige Hillingsø forklarer her til Ekstra Bladet, hvorfor hun har sat sit navn på brevet.

- Jeg har skrevet under for at få fokus på ligeløn i vores branche, siger hun og fortsætter.

- Det er vigtigt, for det er der ikke. Derfor skal det italesættes, siger Ellen Hillingsø.

Det vilde vest

Også skuespilleren Mads Korsgaard har sat sin underskrift på det lange brev, der kan læses i fuld længde hos filmmagasinet Ekko.

- Jeg har gjort det, fordi det er en wild west-branche, jeg arbejder i. Derfor ser jeg det som et forsøg på at skabe nogle bedre arbejdsforhold i den freelance-branche, som filmbranchen er. Hvis man brokker sig over noget, frygter man for sit næste job, siger Mads Korsgaard, der arbejder en del i Sverige.

- Her er man længere fremme, og der skal man ofte underskrive en 'code of conduct' - altså en aftale om, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads. Det giver mere klare linjer, siger Mads Korsgaard, der er spændt på, hvad det aktuelle brev vil betyde for den danske filmbranche.

Mads Korsgaard er aktuel i Discovery-serien 'Playa Del Sol' og i den svenske serie 'Dips'. Foto: Jean-Paul Bastiaans

Skal løses internt

Til Ritzau siger Producentforeningens direktør, Jørgen Ramskov, at det er 'problematisk, at man ikke får løst udfordringerne internt'.

- De sager man peger på og nævner burde kunne løses ved, at man henvender sig til sin arbejdsmiljørepræsentant, sin arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant. Det arbejder vi sammen med fagforeningerne på at gøre noget ved.

Han anerkender dog ikke, at branchen er præget af dårlige arbejdsforhold.