Flugt misser Oscar

Den danske animationsfilm 'Flugt' misser tre Oscars. Prisen for animation gik til Disney-filmen 'Encanto', og det blev 'Drive My Car', som løb med prisen for bedste internationale film.

I kategorien bedste dokumentar løb 'Summer of Soul' med prisen.

'Flugt' er instrueret af Jonas Poher Rasmussen, og inden showet var han da også nervøs:

- Det er mange forskellige følelser på en gang. Jeg er glad og har milde panikanfald. Men allermest er det bare fantastisk at være her og få lov til at sætte fokus på noget, der betyder meget for mig. Så jeg har meget store sommerfugle i maven, lød det fra ham kort før han sammen med resten af holdet bag 'Flugt' kørte afsted mod Dolby Theatre, hvor showet bliver afholdt.

I filmen interviewer Jonas Poher Rasmussen sin ven Amin, der for første gang fortæller den barske historie om sin flugt fra Afghanistan som barn.