Overraskende udmelding: Derfor blev det ham

Han var Agent 007 i imponerende 15 år, men den britiske skuespiller Daniel Craig var slet ikke sikker i sin sag, da det store tilbud om at blive den berygtede James Bond landede på hans bord.

Men efter et tilfældigt hotel-møde med ingen ringere end Steven Spielberg blev Craig overbevist af den succesrige instruktør om, at manuskriptet til den første Bond-film med Craig, 'Casino Royale', var så godt, at chancen måtte gribes.

Det fortæller Craig i en podcast med Hollywood Reporter.

I tvivl

Et år forinden havde de to arbejdet sammen på en film, så deres kendskab til hinanden var stadig varmt.

- Steven var på samme hotel som mig ved en tilfældighed. Kan det blive mere Hollywood-agtigt?

- Jeg sagde, 'vil du venligst læse dette manuskript', hvorefter han hurtigt skimtede det og sagde; 'det kan du selv gøre', siger Craig.

Ifølge Craig blev Spielberg efterladt med den samme mavefornemmelse som ham selv. De synes begge, at manuskriptet var godt.

Hvis du tvivler på, om et manuskript er godt, så er Steven Spielberg en god mand at spørge. Foto: Valerie Macon, Ritzau Scanpix

Anerkendelsen fra Spielberg hjalp den dengang 38-årige skuespiller, men han var ikke helt overbevist.

- Jeg arbejdede med fantastiske instruktører i nogle fremragende film. Jeg var nervøs. Jeg tænkte, 'jeg vil ikke lave James Bond og ødelægge alt det', men når jeg læste 'Casino Royale'-manuskriptet, tænkte jeg 'okay, det her bliver godt'.

Stor succes

Det blev til fem film i rollen som James Bond for Craig, som ikke kommer til at genoptage rollen som den populære agent i fremtiden.

Den sidste film med briten fik store roser af Ekstra Bladets anmelder, som kvitterede med fire stjerner. Heri fortælles det blandt andet, at Bond med årene er blevet mand med følelser.

Men selvom følelserne har fået sin plads i James Bond-filmene, så er der stadig plads til Bond-babes, som filmene aldrig svigter på. Du kan komme tættere på nogle af de nyeste her.