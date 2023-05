Stat-støttet film solgte kun 520 billetter

Bliver der lavet for mange danske film, og ligner de hinanden for meget? Nej, siger direktøren på Filminstituttet. Ja, synes biografgængerne at mene, for i hvert fald sælger adskillige danske film ret få billetter - ikke mindst set i forhold til den statsstøtte, filmene har fået.

Filminstituttets seneste tal for antallet af solgte billetter er fra 27–5 2021 til 22-12 2022. Listen omhandler 37 film, hvor den bedst sælgende film, ’Ternet Ninja 2’, solgte 910.004 billetter, mens den ringest sælgende ’Ønskebarn’ kun solgte 520 billetter.

Ifølge Filminstituttet skylde det store antal af film med premiere inden for det halvandet år, listen beskriver, at flere film stod i kø på grund af coronanedlukningerne.

Filmplakat 'Ternet Ninja 2'.

Alligevel ændrer det ikke på mængden af solgte billetter. Ni af de 37 film solgte under 20.000 billetter, men fik tilskud på 71.993.504 kr.

’Ønskebarn’, som solgte de 520 billetter, fik alene 6.103.130 kr. i tilskud, hvilket giver en billetpris til staten på 1173,6 kr.

Filmen ’Venuseffekten’ solgte 13.741 billetter, men fik så tilgengæld 11.399.477 kr. i tilskud. Det giver en pris per billet til staten på 829.60 kr.

’Vanskabte land’ solgte 10.310 billetter og fik 13.745.000 kr. i støtte. Det giver en billetpris 1333 kr.

Humor trange kår

Det skal påpeges, at flere af de film, som ikke har opnået den store popularitet hos publikum, har været populære hos kritikerne.

Den gamle filmmand, Erik Clausen konstaterede for nylig, at smilet har trange kår i mange danske film for tiden. Og han slog fast, at film ikke er useriøse, fordi de indeholder humor.

Måske er det forklaringen på, at de film, som har klaret sig bedst i perioden, er film, hvor man ud over den fine fortælling også har mulighed for at grine.

Her er ’Ternet Ninja 2’ et godt eksempel.

Det samme er filmen om ’Bamse’, der solgte hele 480.654 billetter, og ’Rose’ som anmelderne elskede i lige så høj grad som publikum. ’Rose’ solgte 364.274 billetter og fik en støtte fra staten på 14.785.000 kr. Statens tilskud til ’Bamse’ var i den sammenhæng ’kun’ 10.750.000 kr. Næsten det samme støttebeløb fik filmen ’Lille Allan’ – 10.595.000 kr - men den solgte til gengæld kun 44.790 billetter.

Billetsalg er ikke et krav

Der er forskellige støtteordninger i Danmark, når man skal have finansieret sin film, hvilket er ret unikt i forhold til det, der foregår i mange andre lande. Fire af de 37 film har fået støtte efter ’New Danish Screen-ordningen’, som er en talentudviklingsordning. Tre af disse fire film har solgt under 10.000 billetter. Den sidste ’Hvor kragerne vender’ har solgt 143.676 billetter.

Hertil kommer ’Markedsordningen’, som ydes til film, der må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm. Den ordning ser ud til at fungere som salg af elastik i metermål, idet der åbenlyst er vide rammer for, hvad en ’gennemsnitlig spillefilm’ sælger. I opgørelsen spænder det fra 42.341 billetter for ’Lykkelige omstændigheder’ til ’Ternet Ninja 2’ med sine 910.004 solgte billetter.

Til sidst er der ’Konsulentstøtte-ordningen’. Den ydes til filmprojekter med filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, hvilket oversat betyder, at filmene ikke behøves at kunne sælge i biograferne.