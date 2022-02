Tinder-svindler snød kvinder for ti millioner dollars

Flere af ofrene betaler stadig af på gælden, de optog for at hjælpe svindleren

Svindleren kendt som Shimon Hayut er blevet permanent udelukket fra at bruge de fleste datingsapps i fremtiden, efter Netflix' nye true-crime-dokumentar 'The Tinder Swindler' er udkommet.

Manden havde ellers gennem flere år snydt adskillige kvinder ved at lyve om sin personlighed, sin økonomi og sit liv.

Igennem falske profiler på Tinder, Instagram og diverse datingsider promoverede han sig selv som rig og succesfuld, og på hans nu slettede Instagram-profil kunne man finde billeder af Shimon Hayut, mens han poserede i flotte jakkesæt, med dyre flasker champagne og fløj i privatfly.

Virkeligheden var dog langtfra det billede, som bedrageren Shimon Hayut prøvede at tegne for sine ofre.

Netflix-dokumentaren fortæller i stedet den sande historie om en mand, der systematisk svindler kvinder for store økonomiske summer efter at have vundet deres tillid.

Han overbeviser sine ofre om at låne ham en masse penge med begrundelsen, at hans liv er i fare, og at det er nødvendigt, at han kan låne penge af dem.

Det menneskelige pyramidespil

Han opbygger derved et pyramidespil på diverse datingsider, hvor han lokker kvinder til at tro, at han er rig og succesfuld og opnår en tæt relation til dem for derefter at presse dem til at give ham store lån.

Ved at bruge denne vanvittige strategi har han ifølge Netflix' dokumentar svindlet sig til omkring ti millioner dollars i lån, som han aldrig har betalt tilbage.

På baggrund af dokumentaren er Shimon Hayut nu ikke kun udelukket fra Tinder, men også fra en lang række andre datingsider, siger en repræsentant for Match Group, som ejer mange af de internationale datingsider, til TMZ.

Tinder-svindleren vil derfor have svært ved at finde nye ofre i fremtiden.

Shimon Hayut blev anholdt i juli 2019 og dømt til 15 måneders fængsel for bedrageri i sagen samt en bøde på mere end 43.000 dollars. Han blev dog løsladt efter kun fem måneders fængsel.