Filmfond langer ud: Det passer ikke

Christian Taftrup er lige nu aktuel med gyseren 'Speak No Evil', der har fået masser af ros med fra de danske anmeldere.

En film, som ifølge den 44-årige instruktørs udsagn gerne skulle være 'Danmarks mest ubehagelige film'.

I den forbindelse har Tafdrup blandt andet fortalt, at Nordisk Film & TV Fond ville have, at han skrev slutningen om, hvis fonden skulle give en millioninvestering til projektet.

Men det benægter fonden nu.

Det skriver Politiken.

'Vi vil aldrig lægge nogen retningslinjer for, hvordan en historie fortælles,' skriver filmproducer Torleif Hauge i en mail til Politiken.

Tafdrup står som instruktør også bag den omdiskuterede film 'En frygtelig kvinde' fra 2017. Foto: Linda Johansen

Christian Taftdrup har ellers i et interview med Politiken selv hævdet, at fonden havde været kritiske over for slutningen.

- Jeg sad ude i lufthavnen med Nordisk Film & tv Fond, og vi havde brug for den sidste million. 'Skriv slutningen om,' og jeg sagde: 'O.k., så prøver jeg'. 'Der skal være håb', sagde de. 'Det er for grumt', lød det i den forbindelse fra Tafdrup.

Det fremgår videre af interviewet med Politiken, at Christian Tafdrup i sidste ende valgte at beholde sin slutning, og at han derfor 'klarede sig uden den sidste million'.

Over for Politiken erkender Tafdrup dog nu, at der ikke var tale om specifikke krav fra fonden. Han fortæller samtidig, at han er ked af det, hvis nogen har fået en opfattelse af, at det var et krav fra filmfonden, da det ikke var tilfældet.

Han mener dog også, at der har været tale om en 'journalistisk skærpelse', hvor hans ord er blevet misforstået.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Christian Tafdrup, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen.