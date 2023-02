Filminstruktør: 'Vil glorificere en mand, som voldtog børn'

Instruktøren Dan Reed er bange for, at den kommende film om Michael Jacksons liv vil glorificere hans tvivlsomme fortid

I 2019 udkom dokumentaren 'Leaving Neverland'. Den fortalte historien om Michael Jacksons forhold til to mindreårige drenge.

Dokumentaren skabte stor debat om sangerens fortid, og gjorde, at flere radiostationer - eksempelvis BBC Radio 2 - stoppede med at spille hans musik.

Nu vil en ny biografisk film, produceret af den oscar-nominerede Graham King, igen forsøge at fortælle historien om Michael Jacksons karriere.

Uacceptabelt budskab

Filmen produceres dog i samarbejde med Michael Jacksons arvinger, som tidligere har forsvaret ham imod diverse anklager om seksuelle overgreb, og det er derfor uklart, om denne del af sangerens liv vil blive vist.

Instruktøren bag 'Leaving Neverland', Dan Reed, er derfor bange for, at filmen vil sende et uacceptabelt budskab.

'Ved at omgå spørgsmålet om Jacksons forkærlighed for at sove med unge drenge, sender du en besked til millioner af børn, som er blevet misbrugt seksuelt. Det budskab er: Hvis en pædofil er rig og populær nok, vil samfundet tilgive ham,' skriver instruktøren blandt andet i en kommentar i The Guardian.

Senere fortsætter han:

'Ingen taler om at droppe denne film, der vil glorificere en mand, som voldtog børn'.

I sin dokumentar Interviewede Dan Reed mændene Wade Robson og James Sagechuck, som begge kunne fortælle, at de angiveligt som henholdsvis syv og ti år gammel var blevet voldtaget af Michael Jackson.

På trods af utallige anklager er Michael Jackson aldrig blevet dømt for seksuelt misbrug.