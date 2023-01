Filmselskab anklaget for seksuel udnyttelse af børn

De to hovedpersoner fra filmen 'Romeo og Julie' fra 1968 sagsøger nu Paramount for en nøgenscene i filmen, hvor man ser bare bryster og baller. De to var blot 16 og 15, da filmen blev optaget

Blottede baller på en 16-årig dreng og bare bryster hos en 15-årig pige.

Det er, hvad seerne kan opleve i en scene i 1968-filmversionen af klassikeren 'Romeo og Julie'.

Filmen var et hit og blev nomineret til fire Oscar-priser, men den skabte også kontrovers på grund af en soveværelsesscene, som inkluderede nøgenhed hos de to teenagere, der blev spillet af Olivia Hussey og Leonard Whiting.

Nu vil de to skuespillere, der i dag begge er i 70'erme, have erstatning - et beløb, der menes at beløbe sig til over 500 mio. dollars.

Hussey og Whiting har således lagt sag an ved Santa Monica Superior Court, hvor de anklager filmselskabet Paramount for seksuel udnyttelse af dem og for at distribuere nøgenbilleder af unge børn.

Sådan ser de hovedrolleindehavere fra 'Romeo og Julie', Leonard Whiting og Olivia Hussey, ud i dag. I et interview i 2018 forsvarede Hussey scenen og sagde, at 'den ikke var et problem', hvilket kan blive en hæmsko i retten. Foto: Ritzau Scanpix

De hævder, at instruktøren Franco Zeffirelli, som døde i 2019, forsikrede begge teenagere om, at der ikke ville være nøgenhed i filmen, men alligevel bad instruktøren dem angiveligt om at optræde nøgne, for 'ellers ville filmen mislykkes'.

- Nøgenbilleder af mindreårige er ulovlige og bør ikke vises, siger skuespillernes fælles advokat, Solomon Gresen, i et interview med Variety.

- Det var meget unge og naive børn i 60'erne, som ikke havde nogen forståelse for, hvad der var ved at ramme dem. Pludselig var de berømte på et niveau, de aldrig havde forventet, og derudover blev de krænket på en måde, de ikke vidste, hvordan de skulle håndtere, lyder det.

Hussey og Whiting lidt af mentale problemer i de 55 år, der er gået, siden filmen blev lavet, fremgår det af søgsmålet.

Ifølge Variety har Paramount ikke ønsket at udtale sig i sagen for nuværende.

