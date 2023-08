Filmselskab i 'Barbie'-brøler: 'Hensynsløst'

Warner Bros er havnet i et internt stormvejr efter sammenligninger mellem 'Barbie' og den nye film om atombombens skaber, Oppenheimer

Barbie og Ken er sjove nok. Det er atombomber og hundredtusindvis af døde ofre ikke.

Derfor vakte det også opsigt i Japan, da filmselskabet Warner Bros, der står bag den nye 'Barbie'-film, valgte at reagere på en ny trend på sociale medier, hvor Barbie og atombomber møder hinanden.

Det skriver det amerikanske filmmedie Deadline.

'Hensynsløse reaktioner'

Trenden, der går under navnet 'Barbenheimer', har fået filmfans til at skabe billeder og fiktive film-plakater, hvor 'Barbie'-universet smelter sammen med den anden aktuelle biografbasker, 'Oppenheimer', der modsat det lyserøde dukke-tema handler om udviklingen af atombomben.

Men det medførte altså skarp kritik fra filmselskabets japanske afdeling, da den amerikanske afdeling valgte at hoppe med på atom-bølge - og ifølge Warner Bros Japan dermed bagatellisere den japanske tragedie, som atombomberne skabte.

Se traileren til 'Barbie' her.

'Vi opfatter det som ekstremt beklageligt, at det amerikanske hovedkvarter gennem den officielle 'Barbie'-konto har reageret på opslag fra Barbenheimer-fans på sociale medier,' udtaler den amerikanske gren af Warner Bros ifølge Deadline på Twitter.

'Barbie'-filmen med Margot Robbie i hovedrollen har skabt stor opmærksomhed verden over. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

Videre lyder budskabet:

'Vi tager situationen meget alvorligt, og vi beder den amerikanske afdeling om at reagere på passende vis. Vi undskylder over for dem, der er blevet stødt af disse hensynsløse reaktioner.'

Herunder kan du se den officielle 'Barbie Movie'-konto reagere på et 'Barbenheimer'-tweet fra en filmkritiker.

Lægger sig fladt ned

Den interne kritik har tilsyneladende haft sin virkning.

Ifølge Deadline har den amerikanske afdeling efterfølgende undskyldt reaktionen på de sociale medier, ligesom de kritiserede opslag er slettet igen.

'Warner Bros fortryder vores nylige ufølsomme engagement på de sociale medier. Filmselskabet kommer med en oprigtig undskyldning', lyder udtalelsen fra Warner Bros ifølge filmmediet.

Læs mere om atombombens ødelæggelser i boksen herunder:

