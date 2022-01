Filmset lagt ned af corona

To uger før afslutning er arbejdet med den kommende romantiske komedie 'Ticket to Paradise' stoppet

Selv Hollywoods største stjerner mærker i den grad coronapandemiens konsekvenser.

For George Clooney og Julia Roberts har stigende smitte i den australske delstat Queensland betydet, at arbejdet med den kommende romantiske komedie 'Ticket to Paradise', der har de to stjerner i hovedrollerne, er blevet sat på pause.

Det skriver både Daily Mail og The Hollywood Reporter. Sidstnævnte har fået historien bekræftet af produktionen.

Ifølge Daily Mail var der blot to uger med optagelser tilbage, før alle scener var i kassen. Mediets kilder oplyser, at der nu kan gå op til tre måneder, før arbejdet med filmen kan fortsætte.

I 'Ticket to Paradise' spiller Julia Roberts og George Clooney et fraskilt par, der får besked om, at deres datter ønsker at gifte sig på Bali, hvorefter de haster til tropeøen for at bremse hende og forhindre, at hun begår de samme fejl, som de gjorde i deres ægteskab.

Ud over de to megastjerner er Billie Lourd og Kaitlyn Dever at finde på rollelisten.

Filmen skal efter planen have premiere 30. september 2022.