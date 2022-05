Fire elever bortvist fra prinsens skandaleskole

Torsdag rammer en ny TV 2-dokumentar om livet på Herlufsholm Kostskole de danske tv-skærme.

Her vil tv-stationen blandt andet afsløre, hvordan vold, krænkelser og overgreb er en del af hverdagen på kostskolen, lyder det.

Seerne kan også komme tæt på en sag, der netop nu kører ved myndighederne. Det skriver TV 2 onsdag.

I november 2021 blev fire elever nemlig bortvist fra skolen, fordi de – ifølge skolens øverste ledelse – har optaget videoer af forskellige former for krænkelser, som de også har deltaget aktivt i, fortæller mediet.

Forældrene til eleverne er dog langt fra enige i beslutningen om, at deres børn skulle smides ud. De har derfor klaget til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) under Børne- og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med privatskoler. Det viser en aktindsigt, som TV 2 har fået.

'En gruppe drenge binder hænder og fødder sammen på en elev, og binder plasticfilm om munden på denne elev. Senere er mund og hænder frie, og eleven slæbes med fødderne bundet mod en brusekabine. Eleven siger fra, men det overhøres, og drengene fortsætter. Drengen slæbes ind under bruseren som tændes', forklarer skolens rektor, Mikkel Kjellberg, i dokumenter, som tv-stationen i besiddelse af.

En af skolens mange prominente elever er prins Christian, som her ses med sine forældre, kronprinsparret, på første skoledag. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Ikke i strid med kulturen

Forældrenes begrunder ifølge TV 2 deres klage over bortvisningen med, at børnene ikke har gjort noget, der er i strid med kulturen på kostskolen. Blandt andet beskriver et forældrepar, at deres søn ugentligt har fået 'tæv som en del af normen og kulturen'.

De mener, at skolens ledelse i den grad kender til kulturen på skolen og blot vender det blinde øje til overgreb og krænkelser - noget, der allerede forud for dokumentaren er blevet kraftigt afvist. Det skete tirsdag aften i en pressemeddelelse fra Herlufsholm.

'Gennem sin vinkling anklager programmet skolen for især to ting: At der skulle foregå vold og krænkelser på Herlufsholm, og at ledelsen skulle forsøge at fortie, skjule eller ligefrem billige de krænkelser, der ifølge udsendelsen finder sted,' lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'I løbet af de over 30 år, som udsendelsen har klippet sammen, har der været sager med krænkende adfærd, men vi kan slet ikke genkende, at krænkelser er en del af kulturen på Herlufsholm.'

Pressemeddelelsen er underskrevet af rektor Mikkel Kjellberg, der kraftigt afviser, at ledelsen har forsøgt at skjule krænkelserne.

'Vi vil desuden understrege, at det på ingen måde er sandt, at ledelsen skulle forsøge at fortie, skjule eller ligefrem billige de krænkelser, som ifølge udsendelsen skulle finde sted,' lyder det.

I januar 2022, da Herlufsholm ifølge pressemeddelelsen blev bekendt med dokumentaren, igangsatte skolen en ekstern undersøgelse af elevkulturen. Den undersøgelse forventes at være klar i løbet af sommeren 2022.

Se 'Herlufsholms hemmeligheder' på TV 2 torsdag den 5. maj eller på TV 2 PLAY.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kritikerne lægger ikke fingre imellem, når de skal beskrive kostskolen med en række kongelige og kendte elever gennem tiden. Det kan du læse meget mere om her.