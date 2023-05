Fjerner hel sæson af dansk tv-succes: Her er årsagen bag

Pludselig kan man ikke længere se sæson tre af 'Stormester' på TV 2 Play, hvilket blandt andet har undret ofte konspirerende folk på online-sladrecentralen Reddit. TV 2 forklarer over for Ekstra Bladet

Vi lever i en tid med cancel culture, hvor det er på mode på bagkant - ofte flere år efter - at fjerne indhold på streamingtjenester.

Det kunne f.eks. være hvis deltagere i pågældende indhold senere har brudt loven i det virkelige liv eller på anden måde pludselig har stået som dårlige eksempler for seerne.

Det kan Viaplay skrive under på.

Streamingmastodontens udbud af eksempelvis 'Paradise Hotel' ligner efterhånden en hullet ost, fordi deltagere i en lang række sæsoner senere har fået fængselsdomme for vold. Dermed gad man ikke længere have indholdet liggende online.

Taberne? Seerne.

Sådan føler flere streaming-glade 'Stormester'-fans sig angiveligt også for tiden.

Det er således blevet bemærket på eksempelvis manges favorit-sladreplatform Reddit, at TV 2 har fjernet hele sæson tre af det populære program på Play.

Det har fået folk til at spekulere på, hvad der mon er årsagen.

Rettigheder udløbet

I seernes tjeneste stiller Ekstra Bladet sig naturligvis til rådighed som undersøgende part, og der ligger bestemt ikke nogen kriminel handling fra en kendt deltager som årsag bag beslutningen om at have deaktiveret sæsonen fra TV 2 Play.

Det handler derimod om rettigheder. Det fortæller TV 2's presseafdeling i en mail.

'Du er velkommen til at skrive, at TV 2 kan oplyse, at rettighederne til 'Stormester' sæson tre er udløbet, og vi derfor er i fuld gang med en genforhandling'.

'I mellemtiden kan brugerne glæde sig til at se den helt nye sæson syv, som kan ses på TV 2 Play fra 9. juni. Rettighederne til sæson 1 og 2 er tidligere blevet genkøbt og kan derfor stadig ses på TV 2 Play', skriver TV 2.

- Hvem er det, der ejer rettighederne, og som man genforhandler med?

'Det er den engelske tv-producent Avalon, der ejer rettighederne, men vi kan desværre ikke oplyse om andet på nuværende tidspunkt', lyder endnu et svar fra TV 2.

'Stormester' sæson 3 er som den eneste blandt de seks første sæsoner ikke online på TV 2 Play for tiden. Den helt nye sæson 7 har premiere 9. juni samme sted. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Ekstra Bladet ville gerne have fulgt op med en række spørgsmål - heriblandt hvorfor man ikke har sørget for at genforhandle aftalen INDEN den udløb, og hvor lang tid de 'tørstige' 'Stormester'-streamere skal vente på at få sæsonen retur på Play.

De er ikke blevet besvaret.

'Stormester' er blevet sendt på TV 2 siden 2018, og er en dansk udgave af det britiske program 'Taskmaster'.

Programmet er kendetegnet ved at fem kendte danskere skal udføre opgaver af forskellig karakter, der stilles stilles af Stormesteren Lasse Rimmer, som får hjælp af sin assistent Mark Le Fevre.

Det kommer der en hel del sjov og spas ud af.

Deltagerne i den slettede sæson var Lise Baastrup, Victor Lander, Sarah Grünewald, Jesper Groth og Heino Hansen.

