Fjernet fra skærmen efter voldtægtsanklager

14. december havde popglade amerikanere formentlig set frem til at tune tv'et ind på ABC for at nyde juleprogrammet 'A Very Backstreet Holiday' og komme i julestemning med boybandet Backstreet Boys, der i programmet underholder med julesange fra deres spritnye album.

Men det sætter en voldtægtsanklage mod sanger Nick Carter nu en stopper for, skriver Deadline, der har har fået bekræftet, at kanalen har pillet programmet af sendefladen og i stedet planlægger at genudsende et comedyshow.

En kvinde har anklaget Nick Carter for at have voldtaget hende, da hun var ganske ung efter en koncert med Backstreet Boys for 21 år siden.

Nick Carter har selv blankt afvist, at anklagen skulle have noget på sig, men det har altså ikke forhindret ABC i at gøre ham til persona non grata på kanalen.

Truet til tavshed

Kvinden ved navn Shannon Ruth, der har fremsat anklagen mod Nick Carter, hævder, at hun i en lang årrække er blevet truet til ikke at fortælle om sine oplevelser med sangeren.

Nick Carter hævder, at kvinden er blevet manipuleret til at fremsætte anklager mod ham. Foto: Ritzau Scanpix

- Carter har forsøgt at skræmme mig til tavshed ved at sige, at ingen ville tro mig, hvis jeg fortalte, hvad der var sket. Han har været ubehagelig og truende og har sagt, at jeg ville komme i fængsel, hvis jeg fortalte om det, fortalte hun torsdag på et pressemøde og fortsatte:

- Han sagde også, at han ville vende folk mod mig, fordi han var Nick Carter, og at han havde magten til at ødelægge mit liv. Carter frarøvede mig min barndom og min uskyld, men han kan ikke og vil ikke fjerne min styrke eller min sandhed. Jeg er en overlever, og det vil jeg altid være.

Nick Carter har dog gennem sin advokat hævdet, at Shannon Ruth i årevis er blevet manipuleret at sin advokat til at fremsætte falske anklager mod ham.

Programmet 'A Very Backstreet Holiday' skal efter planen også vises på streamingtjenesten Disney+. Der er ingen meldinger om, at det skal fjernes herfra.