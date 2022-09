Flop-show vender tilbage

Ekstra Bladet fortalte i maj, at det, der blev slået op som 'Danmarks nye talkshow' - nemlig 'Melvin Kakooza Show’ - ifølge seertallene floppede godt og grundigt.

Men nu tyder noget på, at programmet får endnu en chance til at vinde seerne.

- Jeg ved, at der var nogen, der havde skrevet en artikel om, at det ikke gik så godt, men det er gået så godt, at der nok kommer lidt mere.

Sådan svarede tv-værten Melvin Kakooza til Her og nu, da ugebladet mødte ham til Zulu Comedy Galla og spurgte, om man kom til at se mere til ‘Melvin Kakooza Show’

Melvin Kakooza har tidligere fortalt Ekstra Bladet om planerne for sit talkshow. Denne video er fra 2021.

Det var ellers ikke, fordi seerne var vilde med programmet.

Seertallene, der blev opgjort af analysebureauet Nielsen, lød for premieren, der løb over skærmen 9. april, på 431.000 seere, og siden gik det gevaldigt ned ad bakke for programmet, der flere gange slet ikke lå i top 20 over mest sete programmet, ligesom det i flere af ugerne havde færre end 300.000 seere.

Seerne var ikke vilde med 'Melvin Kakooza Show'. Foto: Krestine Havemann/TV 2

Tilbage i maj rakte Ekstra Bladet ud til TV 2 for at få en kommentar på de dårlige seertal. Dengang svarede Jes Schrøder, der er redaktør på 'Melvin Kakooza Show', at det ikke kun er seertal, man måler succes ud fra.

'Seertal betyder ganske rigtigt en del for genbestillinger af programrækker. Men det gør potentiale, målgruppe og udvikling også. Når man ser på Nielsen-tallene, som er tilgængelige for alle, og dertil streamingtallene på TV 2 Play, så er vi tilfredse med tallene for ’Melvin Kakooza Show’', skrev han blandt andet.

