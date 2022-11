Floppede i bedste sendetid: Vender tilbage

Lidt flere end 400.000 seere fulgte med, da Melvin Kakooza i foråret tonede frem på skærmen i bedste sendetid på TV 2 med premieren på lørdags-showet 'Melvin Kakooza Show'.

I løbet af de otte programmer, der udgjorde programmets første sæson, blev seerne dog færre og færre, og i fem ud af otte uger så mindre end 300.000 seere med.

Det stopper dog ikke TV 2, for nu kan Melvin Kakooza i en video på sin Instagram-profil bekræfte, at optagelserne af sæson to begynder efter nytår.

'Til januar flytter vi ind på et studie på Amager, hvor vi skal optage sæson 2 af mit show! Det er jeg virkelig stolt af! Vi skal byde velkommen til 2 nye i bandet og en masse rigtig seje gæster!', skriver Melvin Kakooza blandt andet i sit opslag.

Der kommer lidt mere

Allerede i september teasede tv-værten for, at han pønsede på et comeback.

- Jeg ved, at der var nogen, der havde skrevet en artikel om, at det ikke gik så godt, men det er gået så godt, at der nok kommer lidt mere, sagde han til Her & Nu i forbindelse med Zulu Comedy Galla.

Og det bliver altså nu en realitet.

Over for Ekstra Bladet har Jes Schrøder, der er redaktør på 'Melvin Kakooza Show', da også tidligere slået fast, at man hos TV 2 ikke kun ser på seertal, når man måler succes og skal vælge, om et program skal forlænges.

'Seertal betyder ganske rigtigt en del for genbestillinger af programrækker. Men det gør potentiale, målgruppe og udvikling også. Når man ser på Nielsen-tallene, som er tilgængelige for alle, og dertil streamingtallene på TV 2 Play, så er vi tilfredse med tallene for ’Melvin Kakooza Show’', skrev han i sommer til Ekstra Bladet i en mail, der fortsatte:

'Det har hele tiden været tanken, at en eventuel sæson to først er aktuel i 2023, og så langt er vi ikke endnu'.

Hvornår anden sæson af 'Melvin Kakooza Show' løber over skærmen, er endnu oppe i luften. Sikkert er det dog, at Melvin Kakooza glæder sig til, at optagelserne går i gang.