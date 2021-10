Floppede totalt: - Jeg var virkelig presset

To gange i træk er Frederik Haun blevet mesterbager i denne sæson af 'Den store bagedyst'.

Men i det fjerde program, som løb over skærmen lørdag aften, får piben en anden lyd.

Her går det nemlig langtfra godt for Frederik Haun, der både i favoritudfordringen og i den hemmelige udfordring får hård kritik fra dommerne. Han bliver tilmed placeret i bunden af feltet i den hemmelige udfordring, som står på en farverig rouladekage kreeret af den tidligere 'Bagedyst'-vinder Emil Obel.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at der var flere ting, der gjorde, at det gik galt for ham under fjerde program.

- Jeg var virkelig presset i det her program, siger han og fortsætter:

- Jeg kan mærke på det her tidspunkt, at jeg er ved at være godt træt. Vi har kørt på i tre programmer, og jeg kan mærke, at jeg begynder at få et større og større pres på mig selv i forhold til at præstere. Da jeg kom til det her program, havde jeg forberedt mig hjemmefra, men jeg var ikke tilfreds med det, jeg havde forberedt. Men jeg havde heller ikke tid til at gøre noget ved det.

Sådan så det ud, da Frederik i favoritudfodringen skulle lave grafiske småkager med mønstre og farver. Dommerne var dog ikke vilde med smagen. Foto: DR

Samtidig med sin deltagelse i 'Den store bagedyst' skulle Frederik Haun også passe sit fuldtidsjob som ejendomsmægler, og det kunne i den grad mærkes på hans overskud.

- Når man er salgschef, er man jo nødt til at være tilgængelig, og jeg er super glad for mit arbejde, så det er ikke bare noget, jeg kan slippe. Så selvom jeg havde fri på to optagedage og om søndagen, hvor jeg ellers normalt arbejder, så var jeg hele tiden tilgængelig via telefon, og jeg svarede på mails og opkald i pauserne fra optagelserne. Det var ret presset og stressende, og det begyndte at kunne mærkes.

Gik dårligt - Hvordan havde du det med, at det gik så skidt? - Det var vildt ubehageligt, og jeg havde det ikke særlig fedt. Især i den hemmelige var jeg virkelig frustreret, og jeg havde slet ikke lyst til at aflevere det endelige resultat, fordi jeg ikke følte, jeg kunne stå inde for det. Men nerverne tog simpelthen over den dag, lyder det fra Frederik Haun, der fortsætter: - Så jeg måtte virkelig beherske mig, for jeg havde lyst til at råbe og skrige, og jeg ved godt, at folk siger: 'Det er jo bare kage', men det handler også om, at jeg ved, at jeg ikke præsterer det, jeg kan. Vis mere Vis mindre

Satte alle sejl ind

Fordi det var gået dårligt i både favoritten og den hemmelige udfordring, satte Frederik Haun alle sejl ind, da det kom til mesterværket.

- Niveauet i teltet bliver bare højere og højere, og jeg vidste godt, at jeg virkelig skulle steppe op i mesterværket, hvis jeg skulle have en chance.

- Derfor tænkte jeg også, at den skulle have hele armen. Jeg var virkelig nervøs, for jeg vidste ud fra dommernes kommentarer og mine placeringer, at jeg lå i bunden, og at jeg meget vel kunne ryge ud.

Frederik Haun endte med at imponere med sit mesterværk, og det reddede ham videre i konkurrencen. Foto: DR

Derfor åndede Frederik Haun også lettet op, da hans orange mesterværk sad lige i skabet, og han derfor klarede sig videre i 'Den store bagedyst' på et hængende hår.

- Jeg var så lettet, og det gik virkelig op for mig bagefter, at den her oplevelse virkelig havde rystet mig meget, siger han og fortsætter:

- Så hvis jeg øvede meget før det, så øvede jeg endnu mere efter det.

