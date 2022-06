Flopper i bedste sendetid: Seerne flygtet

Tidligere på foråret kunne TV 2 præsentere den nye store lørdagssatsning, talkshowet 'Melvin Kakooza Show', med den yderst populære vært og komiker Melvin Kakooza i front.

Programmet blev i kanalens pr-materiale præsenteret som 'Danmarks nye talkshow', men efter otte lørdage i bedste sendetid ser det ikke ud til, at Danmark er med.

Seertallene, der er opgjort af analysebureauet Nielsen, lød for premieren, der løb over skærmen 9. april, på 431.000 seere, og siden er det gået gevaldigt ned ad bakke.

I fire ud af otte uger på skærmen lander showet end ikke i top 20 over de mest sete programmer. Og i fem ud af otte uger så færre end 300.000 seere med på Melvin Kakoozas gak og løjer.

Det seneste afsnit, der udkom 28. maj og havde Jada og Sofie Gråbøl som gæster, ramte således ikke top 20, hvor det dårligst placerede program havde 289.000 seere.

'Jovialt og ligegyldigt'

Ekstra Bladets kulturkommentator René Fredensborg forstår godt, at der er seerflugt fra programmet.

- Jeg har ligesom mange andre danskere ikke set Melvin Kazookas show, og det er vitterligt ikke en forglemmelse, siger han og tilføjer:

- Forestil dig, at TV 2 efter utallige idéudviklingsseminarer har tænkt sig frem til, at den evigt ufarlige Melvin skal op i gear, så nu skal han fandeme poledance med Rasmus Botoft og bage kager med Medina. Det er så jovialt og ligegyldigt, at man nærmest må takke danskerne for at holde fast i den kritiske sans og søge mere åndrige tv-vitaminer.

Melvin Kakooza har haft besøg af flere kendte gæster i showet blandt andre Rasmus Botoft, der var med i premiereafsnittet. Foto: Krestine Havemann/TV 2

TV 2: Vi er tilfredse

På TV 2 er man dog anderledes fortrøstningsfuld over seertallene. Jes Schrøder, der er redaktør på 'Melvin Kakooza Show', svarer i en mail til Ekstra Bladet, at det ikke kun er seertal, man måler succes ud fra.

Derfor er det heller ikke udslagsgivende for, om man vælger at forlænge showet, når første sæson er forbi.

'Seertal betyder ganske rigtigt en del for genbestillinger af programrækker. Men det gør potentiale, målgruppe og udvikling også. Når man ser på Nielsen-tallene, som er tilgængelige for alle, og dertil streamingtallene på TV 2 Play, så er vi tilfredse med tallene for ’Melvin Kakooza Show’', skriver han og fortsætter:

'Det har hele tiden været tanken, at en eventuel sæson to først er aktuel i 2023 og så langt er vi ikke endnu'.

Ekstra Bladet har desuden forsøgt at få en kommentar fra Melvin Kakooza, men det har ikke været muligt.

