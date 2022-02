Flopper totalt

Dagen inden uddelingen af verdens fornemmeste filmpris, Oscaren, deles der håndmadder ud, når årets største filmflop findes ved Razzie Awards.

De nominerede er netop blevet offentliggjort, og der er flere prominente navne iblandt.

Ifølge komiteen har Jared Leto, som vandt en Oscar i 2013 for 'Dallas Buyers Club', leveret en horribel indsats i sit portræt af Paolo Gucci i 'House of Gucci'.

Dramaet har ellers indkasseret flere flotte nomineringer ved andre anerkendte prisuddelinger som Bafta og Screen Actors Guild Awards. Men Jared Letos skildring af den italienske modeboss er ifølge komiteen i The Razzie rædselsfuld.

Overspillet var et af de tvivlsomme ord om Jared Letos præstation i det ellers anerkendte drama "House of Gucci". (Arkivfoto). Foto: Willy Sanjuan/Ritzau Scanpix

Også andre Hollywood-stjerner er med i opløbet om at sætte den tvivlsomme Razzie op ved siden af deres Oscar-statutte.

Mel Gibson og Ben Affleck er også nomineret til det tvivlsomme trofæ for deres præstationer på filmlærredet det forgangne år.

Ved The Razzie overrækkes der priser i klassiske kategorier som Værste Film og Værste Kvindelige- og Mandlige Hovedrolle. Men der er også statuetter i mere kreative kategorier såsom Værste Par På Filmlærredet og Værste Genindspilning.

I år er der en særkategori - Værste Performance Af Bruce Willis i 2021. Den 66-årige actionhelt er nomineret for sine præstationer i otte film det forgangne år.

En Razzie er ikke ensbetydende med en kuldsejlet karriere. Sandra Bullock, Marlon Brando, Al Pacino og Halle Berry er blandt de skuespillere, som både har vundet en Oscar og en Razzie.

Sandra Bullock gjorde det endda det samme år, da hun i 2010 modtog en Razzie for filmen 'All About Steve' og dagen efter fik en Oscar-statuette for 'The Blind Side'. Hun mødte endda op og modtog begge priser.

Årets Razzie Awards uddeles den 26. marts.

Sandra Bullock mødte op og modtog sin Razzie Awards i 2010 for filmen "All About Steve". Dagen efter vandt hun en Oscar for dramaet "The Blind Side". (Arkivfoto). Foto: Dan Steinberg/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør ugens udgave af Kvindetribunalet herunder eller i din podcastapp, hvor vi blandt spørger Henrik Qvortrup, hvorfor det er en historie, at Peter Falktofts podcast bliver udgivet hos Podimo.