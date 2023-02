Flygtede fra majsmarker og havnede i gæld

I denne uges episode af 'Luksusfælden' deltager krigsveteranen Christian. Han fortæller i programmet, at han ofte gik patruljer i majsmarker, da han var udsendt i Afganistan. Majsmarkernes tætte ufremkommelige natur gjorde det til et farligt sted, hvor talibanere nemt kunne gemme sig.

Da Christian kom til Danmark flyttede han ud på landet. Omkring hans hus var der store marker med havre og gulerødder. Det ændrede sig dog.

Pludseligt var markerne gule, og Christian blev syg. Omkring huset var nu majsmarker ligesom dem i Afghanistan, hvilket udløste PTSD-anfald.

- Eksponeringen over tid gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne bo derude. Jeg begyndte at få det meget værre. Jeg endte med at komme til et punkt, hvor mit PTSD blev udløst på en daglig basis, fortæller Christian i 'Luksusfælden'.

Eksperterne Mette Djernis og Kenneth Hansen hjælper parret med at få overblik over deres udgifter. Foto: Viaplay

En stor opgave

Han bor nu i en lejlighed med konen Sarah og to børn. Christian havde sammen med sin ekskæreste opbygget en betydelig gæld, og sammenlagt med hans kone betyder det nu, at de skylder omkring 900.000 kroner inklusiv renter.

Deres forbrug er stukket af, og de har derfor bedt 'Luksusfælden' om hjælp til at få styr på deres økonomi. Det bliver ikke nogen nem opgave, og Christian skal tage stilling til, om han vil sælge sit hus på landet og sin elskede motorcykel.

Følg med i 'Luksusfælden' i aften klokken 20 på TV3 for at se, hvordan Christian og Sarah klarer sig.