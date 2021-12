Flygtede til udlandet

Tirsdag aften tog ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, bladet fra munden, efter han i en uge har været i flyverskjul i kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' og afsløringen fra Ekstra Bladet om, at han er en af de chefer, som bliver omtalt i dokumentaren.

Det skete i et interview med Berlingske, hvor han blandt andet erkendte, at han selv har krænket kvinder i sin tid som nyhedschef på TV 2.

I et interview i nyhedspodcasten 'Genstart' på DR fortæller han nu blandt andet mere om, hvad han lavede, mens han var i flyverskjul og afholdt sig fra at optræde i medierne og svare på den kritik og de anklager, der blev rettet imod ham.

- Hvor har jeg ikke været? Rundt omkring. I min bil, i mit sommerhus et sted i Europa, siden det (dokumentaren, red.), blev sendt, siger han i interviewet med vært Anna Ingrisch og fortsætter:

- Men sagen har fyldt alt for mig, siden det blev sendt. Det har været med mig hvert minut og hvert sekund, siger han videre.

Kommet til mig på det seneste

I interviewet fortæller han samtidig, at han til at starte med ikke ønskede at forholde sig til eller bidrage til dokumentaren, fordi han bare ønskede, at den 'gik væk'.

- Det er kommet til mig den seneste uges tid, at jeg var i fornægtelse over, hvordan kulturen også var. Der har været rigtig gode ting. Men det her overskygger alt det andet, siger han.

Dyrby erkender, at han har været krænkende i sin tid som chef på TV 2 (fra 2002 til 2015). Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

I interviewet erkender Dyrby ligeledes endnu engang, at han har opført sig upassende, magtfuldkomment, og at han har krænket i sin tid som chef på TV 2.

- Det må være konklusionen, at jeg blev magtfuldkommen. Succeserne steg mig til hovedet. At jeg mistede det moralske kompas. At jeg havde dårlig dømmekraft. Det er der nogen mennesker, der har betalt en pris for, og det er jeg frygteligt flov og skamfuld over. Det undskylder jeg selvfølgelig, siger han.

Dyrby forholder sig ligeledes til kritikken om, at han ikke har stillet op til interview - ikke engang i sit eget medie B.T., der kun har kunnet få et skriftligt svar fra ham.

- Jeg har stillet dem i en uheldig situation, og det er ikke rart. Men det har været nødvendigt for mig at gøre det på den her måde. Det har ikke været den bedste timing eller håndtering. Jeg har fået mange råd om, hvad jeg skulle gøre, men jeg har været nødt til at gøre det på min egen måde, siger han.

I interviewet fortæller han også, at han reagerede for hurtigt, da han i et mailsvar forklarede, at han ikke umiddelbart kendte til den rådne kultur på TV 2, som bliver beskrevet i dokumentaren.

Egen fri vilje

I interviewet fortæller han videre, at han stiller op til interview af egen fri vilje, og at han ikke er blevet presset af koncernchef Anders Krab-Johansen eller er blevet truet med, at han vil miste sit job, hvis ikke han taler i medierne og giver sin forklaring.

- Der er ingen løfter i denne her branche. Jeg har selv ønsket at stille op, siger han.

Det er dog tilsyneladende ikke alle medier, Michael Dyrby har lyst til at stille op i.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Michael Dyrby. Tirsdag aften bankede vi således på døren hjemme hos Michael Dyrby, og her lød meldingen fra hans hustru, at han ikke ønskede at stille op til interview.

Se video derfra herunder: