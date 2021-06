Flytter til København

Nikolaj tager nu et stort skridt tættere på kæresten Anne Plejdrup

Der kommer snart til at være en del kortere mellem kæresteparret Nikolaj Hvidman og Anne Plejdrup, der mødtes i den seneste sæson af 'Paradise Hotel'.

De to jyder kommer nemlig begge to til at bo i København fra august.

Det fortæller de til Ekstra Bladet på den røde løber ved Reality Awards.

- Jeg har fået lejlighed i København, fortæller en glad Nikolaj.

Ikke sammen

Det bliver dog i første omgang ikke sammen med kæresten Anne, der bor på Østerbro.

- Nikolaj flytter sammen med nogle venner, så vi venter lige lidt, inden vi ser, om vi skal flytte sammen, lyder det fa Anne.

Anne Plejdrup ser især frem til, at Nikolaj også kommer til at have en lidt mere sjællandsk dialekt.

- Jeg har sagt til hende, at det ikke kommer til at ske, siger Nikolaj, mens Anne supplerer.

- Lad os nu bare se. Det sagde jeg også i starten.

Parret mødte hinanden på 'Paradise Hotel'. Foto: Anthon Unger

Drama ved prisshow

Det var Nikolajs første gang til Reality Awards, og man må sige, at det blev en dramatisk en af slagsen.

Der var både bommerter på scenen og voldsomt drama, da Teitur blev smidt ud fra showet af vagterne.

Se hele Reality Awards-showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.