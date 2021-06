Flytter til Spanien

Fra 1. juli er Teitur ikke længere bosiddende i Danmark.

Da Ekstra Bladet møder ham på den røde løber til Reality Awards, er det en glad Teitur, der kan fortælle, at han flytter ned til varmen.

- Jeg flytter her d 1. til Marbella. Jeg har lige fået lejlighed, siger Teitur.

Hvordan kan det være, at du flytter til Marbella?

- Der skal ske noget nyt. Jeg er en dreng, der lever mit liv. Jeg flyttede fra Færøerne til Danmark. Det var sindssyg fedt. Jeg vil gerne opleve nye ting. Nu har jeg prøvet det, man kan i København, siger Teitur.

Smidt ud af festen

Teitur var nomineret til flere priser ved onsdagens Reality Awards, og løb med sejren i kategorierne årets bedste øjeblik og årets bedste bitch fight. Men han nåede ikke at fejre sejren.

Han blev nemlig smidt ud af fra Reality Awards, efter han havnede i tumult med en vagt.

Kit Nielsen, der arrangerer Reality Awards, kunne torsdag fortælle til Ekstra Bladet, at optrinnet ville få konsekvenser for Teitur.

- Han har fået en bøde på 3000 kroner for gadeuorden. Den fik han på stedet. Vi talte derefter med vagterne og politiet, og vi kommer ikke til at anmelde ham for vold, fortalte hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns politi, der bekræfter, at de var tilstede ved Docken til et slagsmål.

De kan ikke kommentere de nærmere omstændigheder omkring forløbet.

