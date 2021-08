Før tv-premiere: - Helt vildt angstprovokerende

Katinka Bjerregaard er inden længe aktuel i 'Toppen af poppen', og for hende var det en både sjov og skræmmende oplevelse at være med

Selvom Katinka Bjerregaard efterhånden er garvet i at stille sig frem på scenen i sit band Katinka, var det med nerverne uden på tøjet, at hun indtog scenen under optagelserne til TV 2-programmet 'Toppen af poppen'.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende til pressemøde forud for premieren på det populære underholdningsprogram.

I programmet skal Katinka og de andre deltagere levere fortolkninger af hinandens musik, og det var en udfordring, lyder det fra 'Ikke kønne nok'-sangeren.

- Det er både en leg, og samtidig er det helt vildt angstprovokerende at skulle fortolke sange foran dem, der har skrevet dem, og som har haft en masse tanker omkring det, siger hun.

Katinka Bjerregaard skal blandt andet fortolke en Gulddreng-sang i 'Toppen af poppen'. Foto: Jonas Olufson

Særligt da Katinka Bjerregaard kastede sig ud i at fortolke en Gulddreng-sang, skubbede hun til sine egne grænser.

- Jeg havde skrevet den om til at være fra mit eget perspektiv, sådan lidt humoristisk, for jeg har aldrig nogensinde boet på d'Angeterre. Og når både Simon Kvamm og Malte Ebert er med, som er sådan nogle giganter inden for satire og timing, så var jeg virkelig ude af min comfortzone, siger hun og tilføjer:

- Jeg var så fucking nervøs!

Har før sagt nej

Selvom Katinka Bjerregaard har haft det sjovt med at lave 'Toppen af poppen', har det krævet en del overvejelser, inden hun besluttede sig at stille op.

- Jeg har tænkt meget over, hvad man gerne vil kendes for. Jeg er blevet spurgt en gang før, hvor jeg sagde nej tak, fordi jeg ikke havde udgivet ret meget, og der tænkte jeg: 'Vil jeg være Katinka Bjerregaard fra 'Toppen af poppen', eller vil jeg være Katinka Bjerregaard, som man måske kendte bare en lille smule, før jeg deltog i det', siger hun og fortsætter:

- Jeg har været glad for, at jeg er lidt ældre nu og kender mig selv og min musik lidt bedre.

Coronanedlukningen har også betydet, at hun har fået et andet perspektiv på sin karriere.

- Jeg har skullet lære, at livet, som man troede, det skulle være, pludselig kan ændre sig rigtig meget. Og det må man bruge til noget. Det her år er mærkeligt i forvejen, så lad os gøre det endnu mærkeligere, tænkte jeg, siger hun med et grin.

'Toppen af poppen' får premiere på TV 2 og TV 2 Play 5. september, og foruden Katinka Bjerregaard deltager Simon Kvamm, Malte Ebert, Maria Bramsen, Alex Vargas, Hjalmer og Mathilde Falch.