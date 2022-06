Første date i 'Bachelor': - Jeg havde ikke regnet med det

Det kom som lidt af et chok i onsdagens udgave af 'Bachelor', da Helena Witt efter kun to dage i villaen blev inviteret på alenedate af Kasper.

- Jeg havde ikke regnet med det. Men jeg havde en virkelig god øjenkontakt med Kasper på den røde løber. Jeg følte hurtigt, at der var et eller andet. Men man beskytter sig selv ret meget og tør ikke håbe på noget, så jeg blev meget overrasket, siger Helena Witt til Ekstra Bladet og tilføjer, at hun i første omgang tog til Caribien for at Philips skyld.

- Ud fra introvideoen var Philip tættest på mig. Det var ham, jeg havde mest tilfælles med. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan ændre mening. Jeg var åben for at date, siger Helena Witt.

Philip & Kasper fortæller i videoen her, hvorfor de meldte sig til 'Bachelor'.

Helena var den første pige, der fik en rose af Kasper. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Det var en sindssyg god date

Helena Witt havde oprindeligt tilmeldt sig 'Bachelor' for at lære Philip bedre at kende. Derfor kom det også lidt som et chok, da hun blev inviteret på alenedate af Kasper.

Hun var dog heller ikke i tvivl om, at det var en unik mulighed for hende at lære Kasper bedre at kende på tomandshånd.

- Det var en sindssyg god date. Vi havde mega mange gode timer og snakke sammen. Man skal virkelig ikke tage det forgivet at få den tid alene. Jeg nød det virkelig meget, siger Helena Witt.

Da Helena kom tilbage i villaen efter sin date med Kasper, kunne hun hurtigt mærke de mange blikke rettet mod hende.

- Pigerne var meget nysgerrige. Der var rigtig mange spørgsmål. Vi var meget åbne over for hinanden og ville hinanden det bedste.

Foto: Lotta Lemche/ TV2

