Første gang i 17 år: Udskydes på grund af strejke

Årets Emmy-uddeling udskydes fra den oprindeligt planlagte dato 18. september på grund af de strejker, der har ramt den amerikansk film- og tv-industri.

Det skriver mediet Variety.

Hollywood er ramt af en strejke blandt manuskriptforfatterne, som foreløbig har varet to måneder, og af en nyere strejke blandt skuespillerne.

Ifølge Variety er arrangørerne af prisuddelingen begyndt at informere deres samarbejdspartnere om behovet for at udskyde begivenheden.

Det er første gang siden terrorangrebet på World Trade Center 11. september 2001, der også er kendt som 9/11, at Emmy-uddelingen udskydes.

Dengang blev begivenheden rykket til november.

Variety har tidligere skrevet, at dette års arrangør, Fox, havde planer om at udskyde prisuddelingen til januar.

Under premieren på storfilmen 'Oppenheimer' skred stjernerne fra premieren på grund af den verserende strejke. Foto: Scott Garfitt/Ritzau Scanpix

Både SAG-AFTRA og WGA mener, at underholdningsindustrien har ændret sig markant, i takt med at streaming er blevet dominerende.

Annonce:

WGA er en forkortelsen for The Writers Guild of America, der er Hollywood-manuskriptforfatternes fagforening. SAG-AFTRA er Hollywood-skuespillernes fagforening.

Samtidig mener de, at deres arbejde udfordres af kunstig intelligens, hvis evner hele tiden udvikler sig.

Manuskriptforfatterne har strejket i over to måneder. I midten af juli sluttede skuespillerne sig til.

Den amerikanske hitserie 'Succession' fra HBO Max topper prisuddelingens liste af nomineringer med i alt 27.

Serien er blandt andet nomineret i hovedkategorien Bedste Dramaserie, som 'Succession' vandt sidste år.

Ud over 'Succession' har to andre af HBO's serier lagt sig i toppen af antal nomineringer. Der er tale om tv-serien 'The Last of Us' med 24 nomineringer og 'The White Lotus' med 23.