Første gang nogensinde: Dansk film nomineret tre gange

Tirsdag er den danske animerede dokumentar-film 'Flugt' blevet nomineret til hele tre Oscars.

Filmen er nomineret i de tre kategorier bedste internationale film, bedste dokumentar og bedste animationsfilm og skriver dermed dansk Oscar-historie.

Det er således første gang nogensinde, at en dansk film er nomineret i hele tre kategorier.

Siden den danske animationsfilm 'Flugt' havde premiere i sommeren 2021, har den høstet stor ros og anerkendelse fra både anmeldere og filmentusiaster.

Filmen blev sidste år kåret som bedste dokumentarfilm på Sundance filmfestival. Forleden blev filmen ligeledes nomineret til den største britiske filmpris, Bafta, i de to kategorier bedste animationsfilm og bedste dokumentarfilm.

'Flugt' vandt blandt andet også prisen for bedste dokumentar ved weekendens uddeling af Robertprisen.

Filmen er nomineret i hele tre kategorier. Pr-foto

Kan blive stor dansk aften

Den 40-årige instruktør Jonas Poher Rasmussen står bag filmen og har skrevet manuskriptet i samarbejde med den afghanske flygtning Amin Nawabi, som Jonas Poher Rasmussen gik i gymnasiet med. Det er hans livshistorie, der udgør handlingen i filmen. I filmen fortæller han om sin flugt fra Afghanistan til Danmark, da han var barn.

Den 40-årige filminstruktør Jonas Poher Rasmussen er uddannet fra den alternative filmskole Super16 og debuterede i 2006 med en tv-dokumentar om sin egen farfar, forfatteren og lyrikeren Halfdan Rasmussen.

Årets Oscar-uddeling kan dermed ende med at blive en regulær dansker-fest.

Se et klip fra dokumentarenher. PR-video.

Ud over 'Flugt', som er nomineret i tre kategorier, er den danske fotograf Dan Lausten nomineret til bedste fotograf for sit arbejde på 'Nightmare Alley', mens Martin Strange-Hansen er nomineret i kategorien bedste kortfilm for filmen 'On My Mind'.

Sidste år var også en stor Oscar-aften for dansk film. Her vandt filmen 'Druk' med Thomas Vinterberg som instruktør prisen for bedste internationale film.

'Flugt' har tv-premiere tirsdag aften DR2 klokken 21. Den ligger allerede tilgængeligt på DRTV.