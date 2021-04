Første gang nogensinde: - Det er så fantastisk

Oh Land nåede en personlig milepæl under fredagens semifinale

Ikke bare én, men hele to finalister.

Det er, hvad dommeren Oh Land kan glæde sig over forud for fredagens finale i 'X Factor'.

Hun har nemlig ikke bare en, men to finalister med sig videre efter den nervepirrende semifinale i aftes, der for første gang nogensinde bød på hele to afgørelser.

At stå med to finalister i en finale er tilmed personlig rekord for Oh Land - med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius. Hun har nemlig aldrig før haft en deltager med i finalen i sin tid som dommer i 'X Factor'.

Derfor havde hun da også svært ved at holde smilet tilbage, da Ekstra Bladet talte med hende efter fredagens semifinale.

Det til trods for at semifinalen også betød et farvel til hendes solist Lucca, der måtte se sig slået på målstregen og dermed forlade underholdningsprogrammet lige inden finalen.

- Jeg er sindssygt glad for, at hun klarede sig videre i første udvælgelse og fik lov at synge alle sange. Hun har gjort det sindssygt godt, og hun kan være så stolt af sig selv, siger Oh Land og fortsætter:

- Og så er der jo grænser for, hvor grådig man har lov at være. Nu har jeg jo to med videre, og det er et godt plaster på såret og en personlig rekord i forhold til de andre år. Det er så fantastisk, siger dommeren.

Oh Lands solist Lucca endte med at trække det korteste strå i semifinalen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Bliver så godt

Hun lægger da heller ikke skjul på, at hun har tænkt sig at skrue på alle tænkelige knapper, når hun næste fredag står med sine to solister i finalen.

- Det bliver så godt, og jeg glæder mig til at vise det for hele Danmark. Der bliver ikke sparet på noget, kan jeg afsløre.

- Hvad er det, du har gjort rigtigt, siden du nu står med to finalister modsat de andre gange, hvor du ikke har haft en eneste?

- Det er klart, at det betyder noget, hvilken kategori man har, for der er nogle kategorier, hvor der er mere talent end andre, siger hun og fortsætter:

- Men så tror jeg også bare, at vi er blevet dygtigere, og jeg har lært meget af mine meddommere og hele formatet. Det er ikke bare det samme som at gå ud og lave en forestilling eller en koncert, men jeg synes mit team og jeg har været rigtig gode.

Oh Land bemærkede da også, at hun fik en del ros fra sine mandlige dommere under fredagens semifinale.

- Det er jo lige før, at man kan blive helt utryg og tænke: 'Hvad har de gang i', når de roser sådan, siger hun med et grin og fortsætter:

- Men jeg er da superglad for det, når det kommer fra to så dygtige mennesker. Det er dejligt at få ros, for det er et vildt job, hvor der er en million mennesker, der ser med og bedømmer alt, man gør.

