Første gang nogensinde: - Det er så stort

Fredag aften blev der skrevet 'Vild med dans'-historie, da to kvinder dansede sammen for første gang. Hovedpersonerne selv er glade og stolte

Der blev skrevet historie, da Freja Kirk og Claudia Rex indtog scenen i 'Vild med dans' fredag aften.

Det er nemlig første gang i programmets historie, at to kvinder danser sammen.

Det faktum er både Freja Kirk og Claudia Rex meget stolte af.

- Jeg har ikke tænkt så meget over det med, at vi skriver historie, hvis jeg skal være helt ærlig. For vi har bare været i vores egen lille boble. Men det er jo helt fantastisk, siger en glad Claudia Rex, da Ekstra Bladet møder parret fredag aften umiddelbart efter, de har været på scenen første gang.

Også Freja Kirk er glad og stolt.

- Jeg er totalt stolt, og jeg synes virkelig, det er en stor ting. Jeg er stolt af at være med til det. Det er kæmpe. Det er så stort, siger hun glad.

Både Claudia og Freja var stolte over deres præstation. Foto: Jonas Olufson

Intet negativt

Danseparret har indstillet sig på, at der kan være delte meninger om, at to af samme køn danser sammen.



Indtil videre har de dog overvejende modtaget positiv respons, fortæller de.

- Jeg synes, kommentarerne har været overvejende positive. Jeg synes faktisk ikke, der har været noget negativt endnu. Vi har talt meget om, at hvis der kommer nogle dårlige, tager vi det derfra, siger Freja Kirk.

Bryllup kom i vejen

Freja Kirk og Claudia Rex' træningsforløb har været noget anderledes end de andre pars.

Weekenden inden premieren var Freja Kirk nemlig i Italien for at blive gift, og det betød, at parret ikke har kunnet træne lige op til premieren, men i stedet måtte træne tidligere end de andre par.

Fredag gjorde Claudia Rex comeback, efter hun har været ude af 'Vild med dans' siden 2017. Foto: Jonas Olufson

Det har været en udfordring, erkender parret.

- Det har været lidt presset, siger Claudia Rex og bliver suppleret af Freja Kirk:

- Jeg har prøvet at nyde det, mens jeg var væk. Vi har snakket meget om bare at tage en dag ad gangen, for vi havde ligesom ikke rigtig andre valgmuligheder. Så vi prøvede at være i det, selvom det har været lidt nervepirrende, siger hun og fortsætter:

- Det var helt fantastisk (at stå på scenen, red.). Overdrevet fedt.

- Har det gjort noget ved nerverne, at I ikke har kunnet træne op til?

- Jeg var mega nervøs. Men det var fyldt med glæde, og det var bare vildt fedt, siger Freja Kirk og fortsætter:

- Jeg føler, vi fandt hinanden igen ret godt og hurtigt. Hun har forberedt mig godt. Så det sad i kroppen, siger Freja Kirk med et smil.

Hvordan det går parret videre i programmet, kan du se fredag aften klokken 20.00 på TV 2.

