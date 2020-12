Første gang nogensinde: - Det er sindssygt

For første gang i 'Vild med dans'-karrieren er danser Jenna Bagge videre i det populære danseprograms finale.

Det er hun med sin partner, skuespiller Albert Rosin Harson.

- Det føles fantastisk, vi er så glade, lyder det fra Albert Rosin Harson efter showet og en tydeligt rørt Jenna Bagge supplerer:

- Det er sindssygt. Jeg kan ikke rigtig sætte ord på det lige nu. Det var nærmest helt uvirkeligt, at de sagde vores navne. Jeg havde ikke turdet håbe på det, men nu er vi her, og jeg har haft en fantastisk sæson, så det er helt specielt at stå her med Albert.

Semifinalen bød desuden på sæsonens første ti-tal fra dommer Jens Werner til de to danseglade unge mennesker

Det er samtidig Jennas første ti-tal i sin tid i programmet, fortæller hun.

- I aften var bare en fest. Det var fedt at være på dansegulvet med Albert og godt også at få ros af dommerne for det, vi gjorde, siger Jenna Bagge.

Albert og Jenna dansede samba og argentinsk tango i aftenens semifinale. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Seer-favorit

Ser man på reaktionerne blandt læserne af Ekstra Bladets liveblog, er der ingen tvivl om, at Albert og Jenna er blandt seernes favoritter.

'Albert og Jenna vinder finalen, faktum!', skriver en.

'Hurra for Albert og Jenna! Hvis der er en person som fortjener at stå i finalen, så er klart Jenna', skriver en anden.

Og den store opbakning fra seerne er mere end velkommen hos Albert og Jenna.

- Det er dem, vi kan takke for, at vi er kommet i finalen. Det er helt fantastisk, siger Albert

- Vi kan også være glade for, at folk kan mærke os ude på den anden side af skærmen, for vi danser jo egentlig bare, fordi vi har danseglæde, siger Jenna.

Med i finalen er desuden skuespiller Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen samt skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst.

Det blev influencer Emili Sindlev, der med partneren Mads Vad måtte forlade aftenens semifinale.

Finalen i 'Vild med dans' sendes lørdag på TV2 og TV2 Play.