Første gang nogensinde: - Jeg var helt i chok

Vilson fik stor ros fra dommerne under fredagens 'X Factor'-audition. Auditionen var første gang nogensinde, at han sang for andre end sig selv

22-årige Vilson fra Sønderborg imponerede i den grad dommerne i fredagens udgave af 'X Factor', som bød på auditions i Aarhus.

Hele tre gange ja blev det såmænd til for det unge musiktalent, som før sin optræden aldrig havde sunget for andre mennesker før.

Derfor var det også meget grænseoverskridende for Vilson at stille sig op på det røde kryds og synge for dommerne.

- Jeg har ikke sunget for nogen før, så det er første gang nogensinde, at jeg synger for andre end mig selv, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det handler egentlig mest om, at jeg er meget genert. Så jeg har ikke turdet stå foran andre og synge. Jeg har altid spillet i band, men der har jeg stået bagi og har ikke været i fokus. Så det var meget grænseoverskridende pludselig at skulle stå forrest.

Dommerne var ikke i tvivl om, at Vilson skulle have et ja. Foto: TV2

Ifølge Vilson var det da heller ikke ham selv, der fandt modet til at melde sig til konkurrencen og stille op i 'X Factor'.

- Jeg havde lagt et opslag med en video ud på Facebook, hvor jeg havde sunget. Jeg har altid sunget, når jeg kører alene, er ude at gå tur eller noget andet, og efter jeg så havde lagt det her opslag op, blev jeg kontaktet af en fra produktionen, som gerne ville have mig ind til prøve, og så tænkte jeg, at nu var der mulighed for at tage chancen, og så sprang jeg ud i det, siger han.

- Det var lidt grænseoverskridende I aftenens program vækker Vilson opsigt, da han forlegent fortæller, at han stadig bor hjemme, og at han får sin mor til at vaske sit tøj, så han kan fokusere på sin musik. - Det var lidt grænseoverskridende at fortælle det. Jeg virker som en doven en, der virkelig er forkælet. Men det er jeg slet ikke, siger han med et grin og fortsætter: - Jeg sagde det egentlig bare for at vise, hvor hjælpsom en mor jeg har. Den seneste tid har jeg renoveret hele vores kæler og lavet musikstudie, og der bruger jeg meget tid, så hun er sød til at hjælpe mig med de praktiske ting, så jeg kan få tid til min musik. - Men det er ikke min mor, der gør det hele. Jeg klarer også mine egne ting. Det er ikke fordi, jeg er helt lovløs, og jeg kan godt klare mig selv, hvis jeg flytter ud, griner han. Indtil for nylig har Vilson arbejdet i herretøjsbutikken Jack & Jones, men nu satser han udelukkende på sin musik. - Jeg arbejder ikke i Jack & Jones længere. Efter seks år det samme sted var det tid til at prøve noget nyt, siger han og fortsætter: - Nu fylder musikken rigtig meget. Jeg kan bruge hele dagen i mit studie, og planen er, at jeg vil arbejde videre med musikken, og at det på et tidspunkt kan blive mit levebrød. Vis mere Luk

'Jeg vidste jo ikke'

At det gik forrygende til auditionen, og at han oven i købet kunne gå hjem med tre gange ja i baglommen, havde Vilson derfor aldrig regnet med.

- Jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Det var en helt vild ting for mig. Jeg overvejede det længe, men så blev jeg enig med mig selv om, at jeg hellere ville have afklaret én gang for alle, om jeg kan noget, og om der var nogle eksperter, der mente, at jeg var god. Så det var jo bare så fedt og vildt, da det stod klart, at de syntes, jeg var rigtig god, siger han og tilføjer:

- Det var også derfor, jeg var så nervøs og stresset. Jeg var helt utilpas, da jeg var der, og jeg var bange for, at jeg ikke ville gøre det godt nok, men så lukkede jeg øjnene og nød det, og så gik det jo rigtig godt. Jeg var helt i chok, da jeg hørte, de sagde ja, og jeg havde slet ikke regnet med det. Det var en fantastisk og vild oplevelse.

Derfor havde Vilson også svært ved at styre sin begejstring efterfølgende.

- Man kan se min gejst, da jeg kommer ud bagved. Jeg kunne ikke få armene ned. Det kunne jeg heller ikke dagen efter. Hele vejen på vej hjem i bilen, var jeg helt oppe at køre, og så var der langt for mine brødre to timer i bil med mig, siger han med et grin.

- Jeg kunne slet ikke styre mig, griner han.

