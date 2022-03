Første gang nogensinde: Nu vender deltager tilbage

Sidste gang sluttede eventyret i 'Alene i Vildmarken' brat for Carl efter et blodigt uheld. Nu vender han tilbage til programmet, som den første deltager nogensinde

Det var ikke med hans gode vilje, at Carl Jørgensen sidste gang måtte pakke taskerne før tid og forlade programmet 'Alene i Vildmarken' med sin søn Mark efter bare fem dage i Norges barske natur.

Eventyret sluttede alt for brat, og derfor vender den 63-årige skoventreprenør nu tilbage til programmet, som den første nogensinde, for at genoptage rejsen gennem vildmarken og færdiggøre, hvad han startede.

- Vildmarken er simpelthen en uforløst begivenhed for mig. Den blev ikke fuldendt - den stod kun på i fem dage sidste år, fortæller Carl, der nu er mere end klar til endnu en omgang af 'Alene i Vildmarken'.

- Jeg er rigtig klar til at tage afsted. Det kan faktisk kun gå for langsomt, siger han.

Afbrudt af et blodigt uheld

Hvorfor, vildmarkskonkurrencen er en uforløst oplevelse for Carl, er der god grund til. Den tidligere deltager og hans søn bukkede nemlig aldrig under for det barske miljø, vandmangel eller udmattelse. Tværtimod.

Det var bare ren og skær - men et noget blodigt - uheld, der blev deres exit i sidste års 'Alene i Vildmarken'.

Sønnen Mark ville spidse en gren, da han kom til at snitte sig i fingeren med en skarpe økse. Deltagerne måtte derfor tilkalde lægen, som vurderede, at de var nødt til at afbryde vildmarkslivet for at få tilset fingeren.

Mark slap heldigvis uden det store indgreb og kunne nøjes med tre sting.

Kommet tilbage for at vinde

Nu er tiden endelig kommet, til at Carl kan få lov til at tage revanche i programmet - som den første deltager nogensinde.

- Det er en stor dag for mig i dag. I dag skal jeg være alene i vildmarken for anden gang. Det, at jeg er den første deltager, der får lov til at vende tilbage, det gør mig faktisk lidt stolt, siger han i programmet.

Selvom Carl nu vender tilbage på egen hånd og ikke kan nyde godt af sønnens selskab i denne omgang, virker den 62-årige skoventreprenør ikke spor bekymret for forløbet. Tværtimod, så er han ganske målrettet.

- Jeg skal tilbage til vildmarken - og denne her gang er jeg kommet for at vinde, lyder det fra naturentusiasten i torsdagens afsnit af programmet.

Ekstra Bladet har forsøgt at række ud til Carl, men det har ikke været muligt.