Første gang nogensinde: Scorer eftertragtet værtsrolle

Han er kendt som skuespiller fra 'Badehotellet', 'Druk', 'Sommer' og utallige flere film og tv-serier, men nu springer Lars Ranthe ud i rollen som vært.

Det sker, når han 1. september indtager scenen til Zulu Comedy Galla 2022 i Operaen i København.

I en pressemeddelelse oplyser TV 2, at værtsrollen, der tidligere har været besat af blandt andre Nikolaj Lie Kaas, Sofie Linde og Nikolaj Stokholm, i år er tilfaldet debutanten Lars Ranthe.

'Det er første gang, at jeg prøver kræfter med værtsrollen. Jeg blev nærmest lam i kroppen, da jeg blev spurgt, om jeg ville være vært på 'Zulu Comedy Galla', men det har altid været en vigtig guideline for mig, at når noget er farligt, så er der noget at lære, og her kan man kan bryde sine egne grænser og klicheer. Så her er jeg med bævrende hjerte. Jeg glæder mig helt vildt og er samtidig rædselsslagen', siger Lars Ranthe i pressemeddelelsen.

Der er sjov og spas og breakdance på programmet, når Lars Ranthe indtager værtsrollen. Foto: Magnus Ekstrøm/ TV 2

Hård kritik

I 2020 slog Sofie Linde fast med sin tale fra scenen til netop Zulu Comedy Galla, at alt ikke behøver at handle om sjov og spas, selvom man står der. Her fortalte tv-værten om egne oplevelser med krænkelser og en seksualiseret kultur i mediebranchen.

Sofie Linde afslørede som vært i 2020, at hun var gravid. Samtidig satte hun i den grad krænkelser og køn på dagsordenen med sin tale, hvor hun fortalte om sine egne oplevelser med krænkelser og forskelsbehandling i mediebranchen. Foto: Mogens Flindt

Men 53-årige Lars Ranthe har tilsyneladende ikke politiske budskaber i ærmet. Tværtimod håber han bare at kunne give publikum et godt grin.

'Jeg håber, at jeg kan være med til at skabe en god og sjov aften, hvor vi får noget at grine af, for det trænger vi sgu til. Jeg håber, at jeg er bare lidt sjov, og at jeg ikke står for meget i vejen for de rigtig sjove, som hele aftenen jo handler om. Hvis det hele kuldsejler, kan jeg jo tage mig en voksenuddannelse bagefter. Som damefrisør', siger Lars Ranthe i pressemeddelelsen.

Da det sidste år var komiker Nikolaj Stokholm, som indtog værtsrollen til showet, skabte det efterfølgende hård kritik, at hverken Stokholm eller TV 2 til showet adresserede den bølge, der var blevet sat i gang med Sofie Lindes tale.

Det fik efterfølgende Nikolaj Stokholm til at udtale, at han var ked af den modtagelse, showet fik.

Året efter Sofie Lindes skelsættende tale optrådte Nikolaj Stokholm i rollen som vært blandt andet iført en jakke med dinglende penisser. Foto: Henning Hjorth

- Jeg vil jo bare gerne underholde. Derfor synes jeg, det var noget af en hvepserede at stikke hånden ind i, fordi jeg pludselig skulle mene noget, og det, synes jeg, er ærgerligt, hvis man har den holdning i samfundet, at bare fordi man er sjov, skal man mene en masse, sagde komikeren i den forbindelse.

Zulu Comedy Galla 2022 optages 1. september, men vises først på TV 2 Play og TV 2 Zulu 4. september.