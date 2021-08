Første gang nogensinde: Troede ikke det var muligt

Freja Kirk er vild med dans - at hun nu er med i programmet af samme navn havde hun aldrig forestillet sig ville ske. Men nu er sangerinden klar til at indtage dansegulvet med Claudia Rex

De er klar på, at de kan forvente ekstra opmærksomhed - den 33-årige sangerinde Freja Kirk og den et år ældre danser Claudia Rex, når de 10. september sammen indtager dansegulvet og tv-skærmene i forbindelse med premieren på 'Vild med dans' på TV 2.

Det er nemlig første gang, at to kvinder sammen skal svinge sig på dansegulvet.

- Det er da en ekstra udfording. Nu må vi se, hvordan vi bliver taget imod, siger Freja, og Claudia, der gør comeback efter nogle års pause, supplerer:

- Jeg synes, det er fedt.

Lige nu bliver der dagligt svedt i timevis i øvelokalet, og i den forbindelse er det andre store udfordringer, de to kvinder kæmper med.

- Vi drikker alt for meget kaffe, griner Freja.

Derudover er begge enige om, at ny-danseren er noget stivbenet, så det arbejder de intenst på at få ændret.

Freja Kirk glæder sig til at svinge sig ud på dansegulvet i 'Vild med dans'. Foto: Bjarke Johansen

Går all in

- Men jeg går altså all in på det her. Jeg har ryddet kalenderen hele efteråret. Jeg ser det som en sjov udfordring og en mulighed for en personlig udvikling. Jeg har altid været vild med programmet, men havde aldrig forestillet mig, at det skulle være muligt for mig at betræde det berømte dansegulv, siger Freja.

Første gang, et par af samme køn dansede i konkurrencen, var i 2019, hvor Silas Holst og Jakob Fauerby valsede sig til sejr.

Om Freja og Claudia kan gøre dem kunststykket efter, tør de ikke spå om.

- Vi vil gøre vores allerbedste uge efter uge, forsikrer de samstemmende.

Parret har lagt ud med at øve cha-cha-cha, men den dans, som Freja glæder sig mest til at lære, er tango. Hun lægger dog ikke skjul på, at hun er totalt uøvet, når det kommer til de klassiske danse.

- De klassiske dansetrin kan jeg slet ikke. Men jeg danser meget - sent på aftenen på et dansegulv eller hjemme i stuen. Men det er mine helt egne trin, griner hun.