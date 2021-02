Første gang nogensinde: - Vi er virkelig oppe at køre

Emilie løb med sejren ved lørdagens MGP for børn, der for første gang blev afviklet uden publikum

Det blev 11-årige Emilie Søgaard Bøge fra Silkeborg, der løb med sejren ved lørdagens MGP for børn på DR1 - et show der på grund af coronanedlukningen for første gang blev afviklet uden publikum.

Det tog dog ikke begejstringen fra årets vinder, fortæller hun, da Ekstra Bladet taler med hende efter showet.

- Vi er virkelig oppe at køre, selvom det er lidt mærkeligt, at der næsten ingen var i studiet, som kunne klappe, siger hun og tilføjer:

- Men det var så sjovt at stå på scenen. Det føltes som om, at rigtig mange så med derude bag skærmene.

Hendes sang med titlen 'Ikke som de andre piger' er dedikeret til hendes ældre søster, som er handikappet. Men søsteren kunne altså ikke være i salen og heppe med lørdag aften.

- Vi har talt meget om, at jeg skulle optræde med sangen, og hun har glædet sig meget. Jeg tror, hun synes, det er ligeså fedt at se det i fjernsynet, som hvis hun havde været her, siger Emilie.

'Er MGP ikke først i morgen'?

Vigtigere end nogensinde

De to værter på showet var Jacob Riising og Anna Lin, og selvom Riising fire gange tidligere har stået i spidsen for festlighederne, er denne gang helt speciel.

Jacob Riising og Anna Lin var værter for lørdagens børne-MGP på DR. Foto: DR

'Lige netop i år er MGP måske vigtigere end nogensinde, da vi siden sidste års show har været isoleret. Der er virkelig brug for en aften, hvor vi glemmer alt om pandemi og smittekæder og i stedet hepper i fællesskab på de modige børn, der stiller op til MGP 2021', udtalte han tidligere på året i en pressemeddelelse.

Succes i udlandet

Også Anna Lin, der er kendt som vært på DR Ultra, men som fremover også skal være vært på DR-successen 'Kender du typen', ser showet som et kærkomment frirum.

'Jeg tror, at MGP er ekstra vigtig i år, da mange har brug for et spark god stemning midt i hjemmeskole og mangel på sleepovers med vennerne', sagde hun i pressemeddelelsen.