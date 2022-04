Første gang nogensinde: Vinder 'Alene i vildmarken'

60-årige Ulla Thomsen kan ikke bare juble over, at hun har vundet sjette sæson af 'Alene i vildmarken' på DR1.

Efter 30 dage i den norske vildmark kunne Ulla Thomsen nemlig også kalde sig den første kvindelige vinder af programmet - ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Og det er hun bestemt stolt over, fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

- Jeg synes, det er et pudsigt tilfælde, at det ikke er sket før, at en kvinde har vundet, for jeg kan ikke se, der skulle være noget ved formatet, der gør, at mænd skulle kunne klare sig bedre, siger hun og fortsætter:

- Jeg er 60 år, og jeg føler, jeg har haft alle de kræfter, der skulle til for at gøre det, så det undrer mig lidt, at det ikke er sket før. Men jeg er selvfølgelig stolt over det.

Ulla Thomsen brugte sine tekniske færdigheder fra fortiden som håndværker i vildmarken. Foto: United/DR

Samtidig kan Ulla Thomsen dog godt ærgre sig lidt over, at hendes ensomme førsteplads tyder på, at ligestillingen mildest talt går for langsomt.

- Det er lidt pudsigt, at det nu snart er 40 år siden, jeg blev udlært som smed og efterfølgende arbejdede ti år med faget. Dengang tænkte jeg, at nu skulle vi bevise, at kvinder kan alt, og så synes jeg egentlig, at der er mange ting, der har stået i stampe. Ligestilling er en uhyre langsom proces, så hvis jeg har været med til at gøre noget positivt i den sammenhæng, så er jeg enormt glad for det, siger hun.

Skør og stædig

Heller ikke ensomheden kunne ryste Ulla Thomsen, der som den eneste finalist havde valgt at drage helt alene til vildmarken - de andre tilbageværende hold var af sted som par.

- Jeg blev enormt glad, da familien kom, men det var ikke en udfordring at være alene. Uanset om det havde været 30 eller 60 dage er det jo kort tid i et 60-årigt liv, og det hjalp meget at tænke på det.

- Jeg var godt klar over, at det nok ikke ville blive 60 dage, når det var Altevatnet, vi skulle være ved, som ligger meget nordligt. Jeg regnede med maksimalt 40 dage, og det er ikke lang tid, synes jeg. En lille del af mig er nok også lidt ensom ulv, griner hun.

Ulla Thomsen følte sig ikke ensom i vildmarken. Foto: United/DR

Nu er det omtrent et halvt år siden, Ulla Thomsen vendte hjem fra vildmarken, men eventyret sidder stadig i hende.

- Det har været en bekræftelse for mig selv i, at jeg er ligeså skør og vedholdende, som jeg troede, jeg var, og så kan jeg mærke, at jeg har fået mere fokus på mine venner og min familie, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes egentlig også, at jeg er blevet et marginalt bedre menneske i forhold til at gribe mit arbejde lidt anderledes an. Jeg giver mere plads til andre og er lidt venligere, og det er virkelig rart og mindre stressende.

