Første kage-nederlag: Det var sindssygt ærgerligt

En klassisk croquembouche skal stables som en kegle, ikke væltes sammen på et fad.

Det var da også en af grundene til, at Katharina Da Costa blev den første, der måtte forlade bage-teltet i den nye sæson af 'Den Store Bagedyst' på DR.

Men på trods af at Katharina tog pænt imod den kedelige nyhed, så var hun enormt skuffet over at skulle aflevere sit forklæde.

- Er du SINDSSYG, jeg var ærgerlig! Jeg var ked af det, og jeg var megaærgerlig, fortæller hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg havde jo allerede planlagt og øvet og testet til afsnit tre derhjemme.

Det var en ærgerlig Katharina Da Costa, der måtte forlade 'Den store bagedyst'. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Bager stadig

Men den 36-årige bage-entusiast måtte se i øjnene, at niveauet var superhøjt og at ens croquembouche derfor skal lykkes, hvis man vil klare sig i amatørbager-konkurrencen, forklarer hun og understreger samtidig, at hun bestemt ikke fortryder sin deltagelse.

- Det har været en kæmpestor oplevelse, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det, og taknemmelig for at min datter i flere år har opfordret mig til at gøre det.

Det tog nemlig Katharina Da Costa nogle år, før hun fik samlet nok mod til sig og endelig meldte sig til programmet.

- Da jeg blev 35 år, tænkte jeg, at der skulle ske noget nyt. Jeg havde lyst til at udfordre mig selv, og jeg er altid blevet opfordret til det af andre. Så nu skulle det være, lyder det fra 'Bagedyst'-deltageren.

Men selvom det ikke var mange kager, hun nåede at kreere i programmet, så er der bestemt stadig gang i bage-redskaberne derhjemme.

- Jeg har fire kager, jeg skal bage i dag, så jeg er stadig rigtig glad for at bage, griner hun.

Hvordan det går videre i 'Den store bagedyst', kan du følge lørdag klokken 20 på DR1 og på DRTV.

