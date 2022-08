Det var tophemmeligt, hvad det drejede sig om, da Milly Alcock og Emily Carey begyndte at gå til audition på 'House of the Dragon'

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Med bærende roller i storsatsningen 'House of the Dragon' står australske Milly Alcock og britiske Emily Carey foran deres helt store gennembrud og verdensberømmelse.

Og det er et par spændte, unge kvinder, som Ekstra Bladet møder i Amsterdam i forbindelse med den europæiske forpremiere på 'Game of Thrones'-afløseren.

- Jeg tror ikke, du kan forberede dig på det. Jeg prøver ikke at tænke på det, siger Emiliy Carey.

- De kan hade os, de kan elske os, det kan køre af sporet, vi kan blive på sporet, vi kan ende med en lang, succesfuld karriere, siger Milly Alcock om den ulidelige ventetid op til en premiere.

- Vi ved det ikke.

Milly Alcock poserer på en bro i Amsterdam i forbindelse med den europæiske forpremiere på 'House of the Dragon'. Foto: Bart van der Putten

22-årige Milly Alcock og 19-årige Emily Carey anede heller ikke, hvad de gik ind til, da de for to år siden første gang gik til audition på 'House of the Dragon'.

- Vi fik et falsk manuskript. Det var det her hemmelige HBO-projekt, og de gav os en prøvescene. Vores karakterers navne var initialer. Det er meget normalt, når du går til audition på en stor rolle, at det er tophemmeligt, forklarer Milly Alcock.

- Hvordan reagerede I, da I fandt ud af, hvad der foregik?

- Jeg var mest ... fuck, nu får jeg aldrig rollen. Det var min første reaktion, fuck, hvorfor kunne det ikke have været noget andet, siger Milly Alcock.

- Du føler, det er én ud af en million-chance. Min reaktion var, okay, det er fint, jeg bare kan sige, jeg gik til den audition. Men nu er det slut, siger Emily Carey.

- Jeg blev faktisk skidesur, griner Milly Alcock.

Emily Carey troede ikke meget på, hun ville lande rollen, da hun fandt ud af, at det drejede sig om 'House of the Dragon'. Foto: Bart van der Putten

Emily Carey prøvede i stedet at glæde sig over, at hun trods alt var gået videre fra den indledende audition.

- Jeg fandt ud af det imellem to auditions. Jeg var blevet genindkaldt én gang, og før jeg overhovedet var klar over, jeg ville blive indkaldt igen, sagde de: ' I øvrigt, det er det her, du har gået til audition på'. Og så var jeg sådan lidt, 'okay, så sker der nok ikke mere, men det var fedt, at jeg trods alt blev genindkaldt'.

- Det var det. Du forventer aldrig, at det bliver dig til nogen auditions, men når det er sådan noget, som det her, så tror du helt sikkert ikke på det.

Heldigvis endte det lykkeligt for de to stjerneskud, som for alvor kan få karrieren på rette spor, når 'House of the Dragon' har premiere på HBO Max 22. august.

Emily Carey og Milly Alcock er klar til den store premiere. Foto: Bart van der Putten

