For dygtig til 'X Factor': - Det slutter ikke her

I fredagens 'X Factor' gav 27-årige Julia Ingvarsson fra Malmø den alt, hvad hun havde, i sin version af Disney-nummeret 'Reflection'.

Og selvom den svenske sangers præstation imponerede dommer Martin Jensen, som i programmet kalder hende en af de bedste sangere, der har været i voksenkategorien, var det ikke nok til at sikre hende en plads med videre til de eftertragtede live-programmer.

- Når du er så teknisk dygtig, som du jo er, så er det bare rigtig svært at rykke det. Så jeg kan desværre ikke tage dig med til liveshows, lyder dommen fra Martin Jensen i programmet.

Da Ekstra Bladet fanger Julia Ingvarsson over telefonen, er hun stadig ærgerlig over Martin Jensens beslutning.

- Jeg blev rigtig glad for at få al den positive kritik fra ham, men samtidig blev jeg også meget skuffet over hans beslutning om ikke at tage mig med videre, siger hun og tilføjer:

- Efter min mening er ingen artist nogensinde helt færdigudviklet. Jeg mener altid, at man kan rykke sig, og det mener jeg også, at jeg kan.

Julia klarede den ikke videre til liveshows. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Ikke færdig

Julia Ingvarsson ville dog ikke være oplevelsen med 'X Factor' foruden.

- Jeg har været stolt af alt det, jeg har gjort i 'X Factor', og hele min 'X Factor'-rejse har givet mig utrolig meget, siger hun.

Hun er bestemt heller ikke klar til at lægge musikken på hylden.

- Jeg har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger og beskeder fra folk, som har set mig i programmet, både efter min audition og min optræden til Five Chair Challenge, så det slutter ikke her - og man ved jo aldrig, hvad der kan komme ud af sådan et program, før man har deltaget, siger hun.

